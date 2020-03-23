В Бурятии разгорелся конфликт из-за дома детского творчества

Чиновники не спешат выкупать под него здание кафе





Как сообщил иволгинский писатель-краевед Василий Аюров, 20 марта в поселке Нур-Селение состоялся народный сход. Жители требовали от главы района обеспечить их зданием для детских учреждений дополнительного образования. По словам писателя, в поселении давно назрела необходимость иметь помещение для «Кванториума», детских секций и кружков.

Для решения проблемы Василий Аюров предложил иволгинской администрации выкупить у него для этой цели здание кафе «Дари». Но глава района Виктор Очиров против.- Он уперся и никак не желает, требует экспертное заключение о пригодности здания. Но чтоб его получить, надо немалые деньги заплатить, а я не могу это делать, не будучи уверен в его намерении его выкупить. А Виктор Очиров «закусил удила». Хотя есть заявления от населения, заявления от матери-героини и многодетной матери, а ему все нипочем, - говорит Василий Аюров.По его словам, на сходе присутствовали СМИ, что главе района якобы сильно не понравилось. Тем не менее, учитывая материальную заинтересованность Василия Аюрова, его предложение решить в селе проблему с домом детского творчества смотрится несколько неоднозначно.Глава района настаивает, чтобы владелец здания кафе предоставил необходимые документы.- Если они представят документы в полном объеме, будем рассматривать. А там пока вообще ничего нет – ни от Роспотребнадзора, ни допусков никаких мне не показали. Чтоб мы знали, в каком состоянии здание, имеем ли мы право его выкупать. А хозяин, ничего не представив, вызывает на сход СМИ и создает такую непонятную ситуацию, вот и вся проблема, - заявил Виктор Очиров.К предложению участников схода неодобрительно отнесся и депутат Народного Хурала от Иволгинского района Александр Цыденов.- Это же глупость – вот таким образом, путем шантажа заставлять муниципалитет выкупить его имущество. Я объяснял собственнику этого здания и инициатору этого схода, что нужно сначала за свой счет сделать реконструкцию – заказать проект и так далее, для того чтобы получить разрешение под такой вид деятельности. А уж потом предложить муниципалитету выкупить здание или отдать в аренду. А так бывшее кафе сразу без ремонта и реконструкции предлагать администрации будет очень трудно, - прокомментировал депутат.Фото: «Номер один»