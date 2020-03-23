Жителям Бурятии запретили собираться больше 50 человек

В правительстве Бурятии 23 марта прошло очередное совещание оперативного штаба, где были приняты дополнительные меры для усиления профилактической работы по борьбе с коронавирусом.
Так, принято решение временно приостановить проведение в республике спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий; досуговых мероприятий в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительной деятельности в зданиях с числом участников более 50 человек одновременно. Приостановлена работа кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование и спортивную подготовку.
Также рекомендовано ввести ограничения на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности.
Как уже сообщал «Номер один», на сегодняшний день в Бурятии подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано
. Усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса продолжают действовать.
Так, всем гражданам, прибывающим из стран с неблагополучной эпидобстановкой, необходимо незамедлительно сообщать о своем местонахождении на «горячую линию» 37-95-32 или на номер «112» для прохождения обследования без посещения медицинских учреждений и последующей изоляции. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена уголовная ответственность.
- От каждого из нас, не только от работы республиканского штаба, Минздрава и Роспотребнадзора, но и каждого отдельного человека зависит, как сложится ситуация завтра. Сегодня уже фиксируются нарушения и у нас, и в стране со стороны граждан, находящихся в условиях самоизоляции. Задача всех, кто прибыл из неблагополучных стран, на две недели инкубационного периода исключить контакты, это нужно для безопасности и своей семьи, и всех окружающих, - обратился к жителям Бурятии руководитель Республиканского оперативного штаба, зампред правительства по безопасности Петр Мордовской.
Фото: «Номер один»
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