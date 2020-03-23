23.03.2020
В Монголии число заболевших коронавирусом достигло 10 человек

В Монголии число заболевших коронавирусом достигло 10 человек

Четверо новых больных прилетели в Улан-Батор из Берлина через Москву

В Монголии зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщил  директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу.

Он уточнил, что коронавирусная инфекция обнаружена у двух  мужчин и двух женщин, которые прилетели чартерным рейсом Берлин-Москва-Улан-Батор 16 марта.

По состоянию на 21 марта в стране подтверждены 10 случаев коронавируса. Все случаи являются завозными, отмечает МОНЦАМЭ.

Фото: montsame.mn
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