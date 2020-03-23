В Улан-Удэ на острове Богородский идет контролируемый отжиг травы

В республике за выходные произошло более 40 загораний травы и мусора на площади 93 тыс кв метров



В связи с участившимися случаями возгораниями сухой травы на острове Богородский Управление по ЧС администрации Улан-Удэ совместно с государственной противопожарной службой производит сегодня контролируемый отжиг сухой травы, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



«Контролируемый отжиг проводится для недопущения распространения огня на большие площади и перехода его на жилые постройки», – рассказали в Управлении по ЧС города.



Такие отжиги проходят под контролем специалистов профильных служб. Администрация Улан-Удэ просит жителей города строго соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять огонь без присмотра.



С наступлением тепла в несколько раз увеличивается риск загораний сухой травянистой растительности и скоплений мусора. Среди населения популярна привычка проводить сельскохозяйственные выжигания травы, однако, люди не задумываются над тем, какими разрушительными могут быть последствия сельхозпалов. Огонь не только губит представителей степной фауны, но может угрожать населенным пунктам и жилым постройкам.



Между тем, из 52 пожаров, произошедших в Бурятии за выходные 21-22 марта, 41 – это загорания травы и мусора. Всего за два дня огнем уничтожено 93 тыс кв метров сухой растительности, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС. Оно напоминает, что нельзя допускать загорания сухой травы и мусора: огонь легко выходит из под контроля. Также важно обезопасить свое жилье: необходимо тщательно очистить от сухой растительности и мусора не только свой участок, но и территорию возле него.



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