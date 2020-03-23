Карантин в школах не станет продлением каникул

Учить детей дистанционно в период карантина планируют почти две трети родителей



Дети 64% россиян будут обучаться удаленно в период карантина, который введен в школах страны из-за эпидемии коронавируса, сообщает



Как выяснилось, часть школ предложили родителям удаленные сервисы для обучения: «Ребенок будет обучаться на образовательной онлайн-платформе»; «Дети учатся дома, отправляют задание в сканах, осваивают компьютер». Часть родителей взяли инициативу в свои руки: «Будем сами учиться по интернету, по учебникам. У преподавателей из школы нет возможности обучать дистанционно».



Женщины чаще говорят о том, что планируют для детей дистанционное обучение на период карантина: 68% против 62% среди мужчин. Родители старше 45 лет делились планами онлайн-обучения чаще родителей моложе 34 лет (69 и 57% соответственно).



Среди россиян с доходом от 80 тыс руб больше тех, кто планирует обучать детей дистанционно, чем среди россиян с зарплатой до 30 тыс руб (68 и 56% соответственно). Больше всего же родителей, которые говорят об удаленном обучении детей на период карантина, — среди москвичей (75%).



Фото: egov-buryatia.ru



Дети 64% россиян будут обучаться удаленно в период карантина, который введен в школах страны из-за эпидемии коронавируса, сообщает SuperJob . Сервис по поиску работы выяснил у родителей, планируют ли они дистанционное обучение детей на этот период.Как выяснилось, часть школ предложили родителям удаленные сервисы для обучения: «Ребенок будет обучаться на образовательной онлайн-платформе»; «Дети учатся дома, отправляют задание в сканах, осваивают компьютер». Часть родителей взяли инициативу в свои руки: «Будем сами учиться по интернету, по учебникам. У преподавателей из школы нет возможности обучать дистанционно».Женщины чаще говорят о том, что планируют для детей дистанционное обучение на период карантина: 68% против 62% среди мужчин. Родители старше 45 лет делились планами онлайн-обучения чаще родителей моложе 34 лет (69 и 57% соответственно).Среди россиян с доходом от 80 тыс руб больше тех, кто планирует обучать детей дистанционно, чем среди россиян с зарплатой до 30 тыс руб (68 и 56% соответственно). Больше всего же родителей, которые говорят об удаленном обучении детей на период карантина, — среди москвичей (75%).Фото: egov-buryatia.ru