Вернувшимся из-за границы жителям Бурятии настоятельно рекомендуют самоизолироваться

Также им необходимо позвонить в Минздрав и ждать врача





Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики, вернувшимся из-за границы. Руководитель Роспотребнадзора РБ настоятельно просит их самоизолироваться на дому и позвонить на горячую линию Минздрава республики по тел 37-95-32 или набрать 112, сообщив о дате своего прибытия и месте нахождения.