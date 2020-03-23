Вернувшимся из-за границы жителям Бурятии настоятельно рекомендуют самоизолироваться

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики, вернувшимся из-за границы. Руководитель Роспотребнадзора РБ настоятельно просит их самоизолироваться на дому и позвонить на горячую линию Минздрава республики по тел 37-95-32 или набрать 112, сообщив о дате своего прибытия и месте нахождения.
«Далее ожидайте врача дома. Врач в зависимости от вашего состояния определит дальнейшие действия. При этом прошу максимально сократить свои контакты с близкими, не выходить на улицу, не посещать общественные места. Строго соблюдайте правила изоляции, позаботьтесь о своем здоровье и проявите уважение к окружающим, не подвергайте их риску!», говорится в обращении Сергея Ханхареева.
Напомним, сегодня власти республики усилили меры
против распространения коронавируса.
Так, принято решение временно приостановить проведение в республике спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий; досуговых мероприятий в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительной деятельности в зданиях с числом участников более 50 человек одновременно. Приостановлена работа кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование и спортивную подготовку.
Также рекомендовано ввести ограничения на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности.
Фото: pixabay.com
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