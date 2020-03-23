В Улан-Удэ десять новых детсадов принимают малышей

В них создано почти 2,5 тыс мест, финансирование превысило 2,5 млрд рублей

Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрели сегодня новые детские сады, строительство которых было завершено в 2019 году. Объекты возведены в рамках нацпроекта «Демография» и иных межбюджетных трансфертов, сообщили в администрации Улан-Удэ.Игорь Шутенков подчеркнул, что, помимо строительства самих зданий детских садов, облагорожены и прилегающие к ним территории. «Везде есть подъездные дороги, тротуары, остановочные карманы и парковочные места. Мы с правительством приняли решение сразу делать все в комплексе», - отметил мэр.Он также сообщил, что, если ранее получение лицензий на новые объекты затягивалось до пяти месяцев, то теперь срок значительно сократился.«В этом году первый детский сад мы открыли уже 20 февраля – 1,5 месяца на получение лицензии. И, конечно, столько мест одномоментно вводить - это разгружает и уменьшает очередь и дает возможность мамочкам найти себя в экономике, устроиться на работе», - сказал Игорь Шутенков.А 16 марта открыл свои двери детский сад № 52/2 «Ая-ганга» на 150 мест по улице им. Батожабая в поселке Стеклозавод. Его воспитанниками стали три группы детей от 3-7 лет и три группы от 1,5 до 3 лет. Проектом предусмотрены помещения на шесть возрастных групп, музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога. Застройщик - ООО «РТ». Общий объем финансирования составил 179 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография». Детский сад полностью укомплектован новейшим оборудованием, мебелью и игрушками.«Не в каждом саду установлены современные приспособления , как у нас: воспитатель нажимает на кнопочку, и форточка открывается, что очень удобно для проветривания помещений. Детский сад соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора. Но прежде всего здесь будет комфортно нашим детям», - говорит заведующая детским садом Светлана Цыренжапова.Чуть ранее, 20 февраля, начал свою работу детский сад № 35/2 «Алые паруса» по улице им. Каландаришвили. Сад построили на земельном участке детского сада №35 «Василек», который из-за аварийности снесли в 2018году. Новое здание рассчитано на 100 мест. Здесь имеются помещения на две группы от 3-7 лет и две группы от 1,5 до 3 лет, а также музыкальный зал, кабинеты логопеда, психолога. Застройщик - ООО «Байкал Сити». На строительство объекта из бюджетов всех уровней было направлено 111,4 млн рублей.