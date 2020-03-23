Улан-Удэ получил новые садики

На строительство ушли миллиарды

В столице Бурятии продолжают реализовывать программу по увеличению охвата детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Основными направлениями стали строительство новых зданий детсадов, а также приобретение зданий.Администрация города приобрела в прошлом году сразу десять зданий. Половину в рамках нацпроекта «Демография». Еще два – по поручению правительства страны. Остальные три куплены в рамках межбюджетного трансферта.К концу 2019 г. здания были уже переданы подведомственным учреждениям. В настоящее время все они запущены в эксплуатацию. Последний детсад их этой десятки - в микрорайоне Звездный – открылся 24 марта.«Общее количество созданных мест в новых детсадах 2490. Объем финансирования составил 2,51 млрд. рублей. Из них 1,958 млрд. – это средства федерального бюджета, 550 млн. – республиканского бюджета и один миллион из муниципального», - говорят в мэрии г. Улан-Удэ.Совместными усилиями города и республики. г. Улан-Удэ отлично вписался в федеральные программы и использует их для своего развития, для повышения качества жизни своих жителей. Ведь, как известно, с избранием нового мэра Игоря Шутенкова, столица республики начала развиваться под оптимистичным лозунгом «Город для людей».В середине марта долгожданный детский сад начал работу в микрорайоне Стеклозавод. Новое, возведенное «с нуля» песочно-оранжевое здание можно назвать украшением ул. Батожабая. У садика красивое бурятское название «Ая-ганга».На прошлой неделе его посетили с рабочей поездкой глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие высокие лица.«Мы начали принимать детей с 16 марта. Та неделя была у нас адаптационной. С этой недели, дети у нас уже ложатся спать. Детский сад рассчитан на 150 мест. Это три группы ясельного возраста и три группы дошкольного возраста», - рассказала главе и мэру Светлана Цыренжапова, заведующая детсадом «Ая-ганга».Потребность в строительстве детсада была, по ее словам, архивысокой. Все 150 мест закомплектованы воспитанниками, медицинские карты получены, все функционирует в нормальном режиме. Жители микрорайона, чьи дети получили возможность посещать садик вблизи от дома, очень довольны. На первом родительском собрании были очень теплые отзывы.Садик отвечает современным требованиям – пищеблок с печами, холодильным и другим оборудованием, мебель, ковры, игрушки, шторы, кровати. Все шло в комплекте. Здание полностью соответствует требования противопожарной и другой безопасности.Даже чтобы открыть форточку на окне, работникам садика не надо прилагать никаких усилий. Они просто нажимают кнопку и она открывается. «Очень удобно», - говорит Светлана Цыренжапова.Общая площадь «Ая-ганги» 3072 квадратных метра. Алексей Цыденов и Игорь Шутенков осмотрели музыкальный зал, физкультурный зал, посетили кабинеты, заглянули в пищеблок и другие вспомогательные помещения. «Жалюзи будут?», - поинтересовался Алексей Цыденов у окна, в которое било яркое весеннее солнце. Главу заверили, что обязательно будут.В центре города нелегко найти участок земли под детсад. Здесь идут по другому пути. Так, недавно открытый садик на ул. Каландаришвили, 18 возвели на земельном участке, который ранее занимал садик «Василек». Прежнее здание было ветхим и его снесли. Теперь здесь возвышается детсад «Алые паруса».«И детям, и родителям хочется сюда ходить. В центре, очень удобно привозить», - рассказала Алексею Цыденову заведующая детсадом Наталья Кленина, знакомя высоких гостей с устройством учреждения. – Группы просторные, отвечают всем требованиям. Сейчас многие дети проходят адаптацию. Некоторые родители оставляют их до обеда. Педагоги все с педагогическим образованием, у нас нет педагогов, которые прошли переобучение, переквалификацию».Глава Бурятии, мэр города узнали о внимании, которое в «Алых парусах» получает бурятский язык.Оказывается, в штате есть сотрудники-носители бурятского языка. Два дня в неделю педагог и младший воспитатель говорят только на бурятском. Обучают в непринужденной, игровой форме. «Мы с коллективом, методсоветом посчитали, что таким образом знание бурятского языка будет развиваться. И у нас даже русские дети хорошо говорят на бурятском. Все это за счет кадров, их высокой квалификации. Учитель английского языка у нас тоже очень профессиональный», - отметила заведующая садиком.В последние годы политика властей состоит не только в строительстве новых учреждений по Бурятии, но и в повышении эффективности бюджетных вложений. Известна линия на экономию бюджета путем уменьшения числа административных должностей. Имеющиеся детсады стараются укрупнять, а строящиеся делать филиалами существующих.Именно такой новый филиал (на 280 мест) получил детсад «Капитошка» в микрорайоне Энергетик. В него инвестировали 298,9 млн. рублей. С учетом свежего корпуса, в детсаде около 900 мест.Новое учреждение тоже порадовало главу республики.«То, что мы сейчас посмотрели – без нареканий. В период эксплуатации тоже будем контролировать. Если какие-то огрехи будут «выскакивать», то детские сады на гарантии. Но пока все соответствует тому, что ожидали. Всего, в прошлом году купили и построили 12 детсадов на 3200 мест. В этом году – еще девять детских садов. Системно движемся к тому, чтобы ликвидировать очередь в детские сады и ясли», - сказал Алексей Цыденов по итогам поездки.Он напомнил, что в минувшем году было принято – совместно с властями г. Улан-Удэ - решение о поддержке частных детских садов. А с 2020 г. на федеральном уровне принято решение в рамках нацпроекта «Демография», что частным детсадам выделяется 120 тыс. рублей на одного ребенка (на приобретение оборудования – музыкального, учебного, мебели).Что касается бурятского языка (одного из государственных языков республики), глава сказал, что введена доплата в 15 процентов в тех детсадах, где функционирует бурятская языковая среда.Со своей стороны, мэр города подчеркнул, что работу по открытию садов стараются ускорять.«Первый наш опыт, когда мы выкупили детский сад, - это детсад «Номина». Мы долго получали лиценцию. Сейчас – полтора месяца на получение лицензии», - сказал градоначальник.Введение в действие такого количества мест в детсадах, по мнению Игоря Шутенкова, дает возможность мамам вернуться на работу.Он обращает внимание улан-удэнцев, что помимо самих детсадов, близ них построены подъездные дороги, тротуары, остановочные «карманы», парковочные места.О перспективах мэр говорит сдержанно, но с надеждой.«У нас сегодня приняты решения на 4,5 тысячи мест, но еще необходимо 4,21 тысячи. Все будет зависеть от финансирования. Прежде всего, от федерального. Мы надеемся продолжить работу в 2020-2022 годах», - отметил мэр.