В Бурятии не платили зарплату сельским учителям

Закаменское районное управление образования не выплатило зарплату за январь 67 работникам трех образовательных организаций. Общая сумма долга составила 843 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокурор внес начальнику управления представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело.
После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками образования погасили.
Фото: «Номер один»
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