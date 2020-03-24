В Бурятии не платили зарплату сельским учителям

Сумма долга приближалась к миллиону рублей





Закаменское районное управление образования не выплатило зарплату за январь 67 работникам трех образовательных организаций. Общая сумма долга составила 843 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор внес начальнику управления представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело.После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками образования погасили.Фото: «Номер один»