В Бурятии главу села наказали за волокиту

Он оштрафован на 5 тысяч рублей







Прокуратура Бурятии за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан привлекла к административной ответственности главу сельского поселения «Чикойское» Кяхтинского района. Решением суда он оштрафован на 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, в декабре 2019 года местная жительница письменно обратилась в администрацию поселения по вопросу содержания недвижимого имущества, принадлежащего Кяхтинскому лесхозу. Однако заявление женщины не направили по подведомственности в Кяхтинский лесхоз в положенный по закону семидневный срок.Фото: «Номер один»