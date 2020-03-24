В Бурятии главу села наказали за волокиту

Прокуратура Бурятии за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан привлекла к административной ответственности главу сельского поселения «Чикойское» Кяхтинского района. Решением суда он оштрафован на 5 тысяч рублей.
Как выяснилось, в декабре 2019 года местная жительница письменно обратилась в администрацию поселения по вопросу содержания недвижимого имущества, принадлежащего Кяхтинскому лесхозу. Однако заявление женщины не направили по подведомственности в Кяхтинский лесхоз в положенный по закону семидневный срок.
Фото: «Номер один»
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