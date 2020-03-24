Недропользователи Бурятии забыли о борьбе с коррупцией

Прокуратуре пришлось напомнить им об этом





Прокуратура Бурятии проверила компании, работающие в сфере недропользования. Предметом проверки стало соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

По закону организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, принятие кодекса этики и служебного поведения работников, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.«Проверками установлено, что акционерные общества «Горняк», «Карьер Доломит», общества с ограниченной ответственностью «БайкалГеоПроект», «Закаменская ПМК», «Микс», «СП Инвест», «Угольная компании Бурятии» не исполняли указанное требование. Всего в адрес руководителей организаций–недропользователей внесено 13 представлений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.Также выяснилось, что некоторые организации при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим не уведомляли работодателя по последнему месту их службы, как того требует закон.Так, в Баунтовском районе к административной ответственности привлечен замдиректора ООО «Старатель». Он оштрафован на 20 тыс. рублей. Нарушение выразилось в том, что компания своевременно не уведомила МВД о трудоустройстве на должность руководителя службы безопасности бывшего полицейского.Фото: «Номер один»