В Улан-Удэ под мост через Уду землю выкупят по рыночной стоимости

По предварительной оценке, сумма выплат составляет около 150 млн рублей



Для строительства третьего моста через реку Уда в створе улиц им.Сахьяновой и 3-я Транспортная необходимо провести изъятие земельных участков, находящихся в частной собственности. Все земельные участки будут оцениваться по рыночной стоимости, сообщила журналистам заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Наталья Гладкова.



В списке – около 37 земельных участков. Большая часть на территории Советского района – 27 участков под индивидуальными домами. В частности, дома на четной стороне улицы Дальненагорная (с 4-го по 60-й дома), дома № 105, 109 и 111 по улице им. Лазо, а также три земельных участка под индивидуальными гаражами и один земельный участок под производственной базой. На территории Железнодорожного и Октябрьского районов под изъятие попадают участки, на которых расположены нежилые здания и свободные земли, сообщили в пресс-службе мэрии.



«После публикации распоряжения городской администрации по изъятию земельных участков будет производится оценка земельных участков и объектов. Это необходимо для того, чтобы определить рыночную стоимость, которая будет оплачиваться собственникам. Затем будет заключено соглашение с каждым собственником, в котором будут прописаны рыночная стоимость всех объектов, которые находятся на земельном участке», – отметила Наталья Гладкова.



После подписания соглашения будет произведена оплата и регистрации перехода права от гражданина к органам муниципального образования.



По предварительной оценке, сумма выплат составляет около 150 млн рублей. «Администрация города проводила предварительную работу с гражданами. Все понимают, что мост необходим для города, и денежные выплаты будут осуществляться в размере рыночной стоимости», – подчеркнула она.



Фото: ulan-ude-info.ru

