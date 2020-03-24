Минприроды: необходимости закрытия весенней охоты в России нет

Прилет пернатой дичи не несет рисков распространения коронавирусной инфекции



Минприроды России не рассматривает необходимость закрытия весенней охоты 2020 году в регионах страны. Рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет, сообщила пресс-служба ведомства.



В случае обоснованной необходимости и в соответствии с действующим законодательством ограничения охоты (включая запрет) определяет высшее должностное лицо субъекта РФ.



Пока в минприроды поступило уведомление от правительства Тверской области о возможном введении ограничений весенней охоты на территории региона в целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. По объяснению представителей региона, ограничительные меры в Тверской области продиктованы традиционно высокой популярностью региона в весенний сезон среди охотников страны. Более 15 тыс охотников только из Москвы и Подмосковья ежегодно прибывают в охотничьи угодья области.



Обоснование принимаемому решению уполномоченное лицо Тверской области, как и любого другого региона России, в соответствии с порядком, обязано представить в Росприроднадзор и получить согласование.



Информация о планируемом закрытии весенней охоты 2020 годы по аналогичным причинам от других субъектов РФ в минприроды России не поступала.



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