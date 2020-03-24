В Бурятии из аварийного жилья переселят 380 человек

В текущем году планируется ликвидировать около 7 тыс кв метров аварийных домов



В Бурятии в 2020 году новыми квартирами обзаведутся 380 жильцов аварийных домов. Это почти в два раза больше, чем было расселено в 2019-м. С каждым годом темпы расселения будут наращиваться, сообщили в минстрое республики.



В текущем году планируется ликвидировать около 7 тыс кв метров аварийного жилья. На сегодня уже расселено 24 человека. В министерстве строительства Бурятии отметили, что есть вероятность того, что количество тех, кого переселят в текущем году, будет гораздо больше запланированного. В целом, до 2024 года необходимо будет расселить более 7 тыс человек из 96,6 тыс кв метров аварийного жилья.



Переселение из аварийного жилья - одна из успешных федеральных программ, реализуемых в России. С 2008 по 2018 год более 1 млн человек в России переехало из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Но это не значит, что бараков и трущоб в стране не осталось. Поэтому в начале 2019 года работа над проблемой продолжилась - заработал федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который стал частью национального проекта «Жилье и городская среда». Оператором программы, как и раньше, выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ.



В феврале министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что план по расселению в 2019 году 140 тыс кв метров аварийного жилищного фонда был перевыполнен практически в шесть раз. Вот и в Бурятии вместо 60 запланированных человек расселили 227. И это при том, что реализация программы началась со второго полугодия с учетом заключенных соглашений с фондом. Таким образом, более 4 тыс квадратных метров аварийного жилья ликвидировали.



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