В Улан-Удэ нашли потерявшую память женщину

В этом помогли продавцы магазина и сотрудники Росгвардии



В Улан-Удэ накануне в один из продуктовых магазинов Железнодорожного района зашла пожилая женщина. Администратор, заметив, что посетительница озирается с растерянным видом, подошел узнать, в чем дело.



Женщина призналась, что не помнит свою фамилию и домашний адрес. Тогда работник магазина решил нажать кнопку тревожной сигнализации. По сигналу в магазин прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, сообщили в ее пресс-службе.



Росгвардейцы расспросили женщину, однако она смогла назвать только свои имя и отчество, а также примерное место жительства (как выяснилось позже, неверное).



При проверке по радиостанции поступила ориентировка на похожую по приметам женщину, которую объявили в розыск обеспокоенные родственники. Женщину отвезли в отдел полиции, где дежурный сообщил, что 68-летнюю улан-удэнку уже разыскивают ее родственники.



Благодаря неравнодушию администратора магазина и оперативному прибытию росгвардейцев, женщину удалось благополучно вернуть домой.



Фото: Росгвардия

