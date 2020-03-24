«Дальневосточную ипотеку» защитят от последствий коронавируса

Банкам рекомендовано не назначать пени и штрафы по кредитам в случае подтверждения коронавируса у заемщика



Получатели «Дальневосточной ипотеки» смогут при необходимости воспользоваться мерами поддержки заемщиков, которые были приняты Банком России в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике



Банкам рекомендовано не назначать пени и штрафы по выданным кредитам в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у заемщика.



Кроме того, Банк России рекомендовал кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком – физическим лицом - обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.



По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, в настоящее время 12 банков предоставляют кредиты по программе «Дальневосточная ипотека». Льготный кредит под 2% годовых с начала действия программы в декабре 2019 года уже получили более 5,6 тыс человек. Общая сумма выданных кредитов составила 19,5 млрд рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

