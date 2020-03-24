В Бурятии полиция штрафует душевнобольных

МВД нарушений в действиях своих сотрудников не видит





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Тарбагатайского района с жалобой на действия полицейских. Женщина сообщила, что ее сын состоит на учете в РПНД, а, полицейские, используя беспомощное состояние инвалида, регулярно привлекают его к административной ответственности.

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что, действительно, за переход дороги в неустановленном месте сотрудники ГИБДД Тарбагатайского района составили в отношении инвалида протокол об административном правонарушении, а в последующем - протокол за неуплату штрафа в установленный срок.По запросу омбудсмена МВД Бурятии провело проверку, но нарушений не установило. Там лишь сообщили, что при фиксации правонарушения свидетели и очевидцы не присутствовали, видеосъемка не велась. Мировой суд при наложении штрафа вопрос о вменяемости инвалида не рассматривал.По обращению уполномоченного прокурор района внес протесты о прекращении производств в отношении инвалида в связи с отсутствием состава административных правонарушений, сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»