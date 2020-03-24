В Улан-Удэ усиливают работу по раздельному сбору мусора

Количество мест для сбора пластиковых бутылок увеличится до семидесяти





В Улан-Удэ контейнеры для сбора ПЭТ–бутылок появились возле социально важных объектов: школ, больниц, мест отдыха горожан, на площади Советов и т.д. В дальнейшем количество точек для контейнеров в городе увеличится до 70-ти, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Советском районе установлено 14 контейнеров для раздельного сбора мусора. Скоро евробаки появятся в Октябрьском и Железнодорожном районах в местах общего пользования с большой проходимостью. Собранные ПЭТ-бутылки будут отправляться на мусоросортировочную станцию, а далее – на переработку. Это позволит уменьшить количество отходов и увеличить объем переработки, сообщили на мусоросортировочной станции.– Объем мусора, который поступает на станцию, зависит от дней недели. К примеру, в понедельник количество и машин и массы груза гораздо выше. В выходные меньше. Станция работает пять дней в неделю, – сообщил начальник цеха МСС-2 Артем Афанасьев.Напомним, мусоросортировочная станция МСС-2 открылась в Улан-Удэ в сентябре 2019 года. За шесть месяцев работы на станции обработаны 10 тысяч тонн ТКО. Из них были извлечены вторичные металлы: алюминиевая банка (5 тонн), железо 12А (35 тонн), картон (100 тонн), полимеры (70 тонн), тетрапак (23,5 тонн), RDF (160 тонн). Итого порядка 393,5 тонны вторичного сырья. Работа станции снижает нагрузку на городской полигон твердых коммунальных отходов и препятствует появлению новых свалок.Фото: мэрия Улан-Удэ