В Бурятии добровольцы помогут старикам во время атаки коронавируса

В Бурятии активисты Общероссийского народного фронта совместно с волонтерами-медиками, ассоциацией волонтерских центров и другими некоммерческими организациями организовали работу Единого волонтерского штаба по оказанию юридической, психологической, просветительской и бытовой помощи пожилым людям и маломобильным гражданам.
Граждане могут оставлять заявки позвонив на горячую линию 8 (800)-200-34-11 или зарегистрировав обращение в приложении «ОНФ.Помощь». Регистрация добровольцев и волонтеров продолжается и осуществляется на сайте Добровольцев России https://dobro.ru/
На сегодняшний день по республике официально зарегистрировано 23 волонтера, готовых к выездам бригадным методом. Общее же количество добровольцев готовых к оказанию помощи составляет более 50 человек, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.
На заседании волонтерского штаба, который состоялся 23 марта с участием некоммерческих организаций, профильных министерств и ведомств, обсуждались вопросы по взаимодействию между волонтерскими организациями, алгоритм работы волонтеров с заявителем и т.д. Волонтеры будут обеспечены средствами защиты (маски, антисептики) и питанием.
В настоящее время формируются предварительные списки граждан нуждающихся в помощи.
«Необходимость пожилым людям оставаться дома - это мера предосторожности для сохранения здоровья. Волонтеры будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств, смогут оказать психологическую и юридическую помощь. Призываем неравнодушных граждан подключаться к нашему движению. Вместе мы справимся со всеми трудностями», - прокомментировала региональный координатор штаба – руководитель движения «Волонтеры - медики» Алексеева Анастасия.
Как сообщал «Номер один»
, в Бурятии не выявлено больных коронавирусом. По результатам исследований врачей и ученых осложнения коронавируса наступают только у 10% заболевших, которые имеют сопутствующие хронические заболевания. Между тем, в основной группе риска - пожилые люди.
Фото: egov-buryatia.ru и ОНФ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?