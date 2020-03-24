В Бурятии задержан подозреваемый в поджоге хлебопекарни

Ранее судимый поджигатель затаил обиду на ее хозяина после конфликта



В Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге хлебопекарни в селе Хоринск, сообщили в республиканском МВД.



Следствием установлено, что в начале марта у ранее судимого за попытку кражи и наркопреступление 31-летнего жителя села Кульский Станок произошел конфликт с хозяином пекарни. Мужчина, затаив обиду, ночью 21 марта проник в помещение пекарни и совершил поджог. В результате огнем уничтожены 14 мешков муки, мешок соли, испорчены проводка и насосная станция. Предварительный ущерб от действий злоумышленника составил около 50 тыс рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы.



Фото: МВД по Бурятии



