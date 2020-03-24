БГУ переходит на дистанционное обучение

В вузе сообщили о полной готовности работать в таком формате



С 25 марта Бурятский госуниверситет переходит на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе вуза.

«Все образовательные программы для студентов будут реализовываться с помощью дистанционных образовательных технологий посредством сети Интернет. С 16 марта университет осуществлял подготовку к переходу на такую форму обучения и в настоящее время готов к ней полностью, рассказали в БГУ.



Напомним, ранее



Фото: «Номер один» «Все образовательные программы для студентов будут реализовываться с помощью дистанционных образовательных технологий посредством сети Интернет. С 16 марта университет осуществлял подготовку к переходу на такую форму обучения и в настоящее время готов к ней полностью, рассказали в БГУ.Напомним, ранее на дистанционное обучение перешла Бурятская государственная сельхозакадемия.Фото: «Номер один»