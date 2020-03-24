Размер средней зарплаты на У-УАЗ превысил 52 тыс рублей

Улан-Удэнский авиационный завод продлил действие коллективного договора



Размер средней заработной платы на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) достиг 52 330 рублей и соответствует уровню, предусмотренному федеральным отраслевым соглашением по авиационной промышленности. Он более чем в четыре раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Бурятии.



У-УАЗ холдинга «Вертолеты России» (Ростех) продлил действие коллективного договора на год. Решением специальной комиссии, состоящей из представителей работодателя и первичной профсоюзной организации, итоги выполнения коллективного договора за 2019 год признаны удовлетворительными. Все социальные обязательства перед сотрудниками выполнены в полном объеме.



Это касается реализации корпоративных программ, сохранения льгот, гарантий и компенсаций, что позволило обеспечить социальную стабильность в трудовых коллективах предприятия. Бюджетом 2020 года предусмотрена дальнейшая реализация социальных программ и их совершенствование, сообщили в пресс-службе предприятия.



«Уровень льгот и гарантий напрямую зависит от производственных и финансово-экономических показателей предприятия. Поэтому ответственность обеих сторон – и работодателя, и работников – это ключевой фактор успешного решения всех поставленных на 2020 год задач. Работающий коллективный договор также способствует реализации одной из главных целей предприятия – повышению привлекательности работы на У-УАЗ», – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



Именно в соответствии с коллективным договором была проиндексирована заработная плата. Кроме того, для молодых специалистов на У-УАЗ действует жилищная программа. В 2019 году она пополнилась еще 86 участниками. С целью повышения заинтересованности работников в собственном пенсионном обеспечении реализуется программа негосударственного пенсионного обеспечения, в основе которой лежит принцип солидарной ответственности работника и работодателя за формирование пенсионных накоплений. В ней участвуют 575 человек, из которых 233 уже получают негосударственную пенсию, а 162 полностью выплачена корпоративная пенсия.



Большое внимание уделялось оздоровлению персонала. На профилактический медосмотр сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях труда, и санаторно-курортное лечение направлено более 10 млн рублей. На детский отдых – около 3 млн рублей. В профилактории прошли курс лечения 607 человек, в том числе 43 ветерана. В санатории и на курорты работникам предприятия были выданы 279 путевок.



Коллективным договором предусмотрено оказание материальной помощи при рождении первого ребенка в размере 5000 рублей и 10000 рублей за каждого последующего, разовые поощрительные выплаты в связи с юбилейными датами.



В связи с новыми производственными задачами предприятие предоставляет работникам широкие возможности повышения квалификации. Десять руководителей предприятия прошли подготовку по программе «Лидеры производительности», реализуемой в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 2019 году организованы массовые тренинги для руководителей и специалистов, направленные на развитие деловых навыков по целеполаганию и командообразованию, проведена подготовка сотрудников по направлению «Управление проектами». По различным направлениям подготовлены 200 наставников. Проведено обучение сотрудников У-УАЗ предпенсионного возраста.



Фото: rostec.ru

