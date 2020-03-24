Известный блогер раскритиковал пандусы в Улан-Удэ

Илья Варламов скрывается в Бурятии от коронавируса





Сегодня в Улан-Удэ прилетел известный российский блогер Илья Варламов.

- В общем, я решил, наконец-таки, уехать подальше от всех ваших коронавирусов. Туда, где нет никакой заразы, где нет людей, где нет вирусов. Самоизолироваться, - рассказал в соцсетях Варламов.Урбанист уже осмотрел центр города и раскритиковал пандусы, ведущие к Арбату.- Потрясающее изобретение этот пандус. Смотрите справа лестница, а слева такой длинный пандус. Хочется залить его залить водой, получится отличная горка, - съязвил блогер.Это первый визит Варламова в Бурятию. Ранее он раскритиковал Читу, назвав ее «мусорной столицей России».Фото: instagram.com/varlamov/