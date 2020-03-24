В Бурятии сельхозпалы подходят к селам и тайге

Предотвращен переход огня на село Талое и лесные массивы

В Бурятии за минувшие произошло 27 загораний травы и мусора. Уничтожено свыше 470 гектаров сухой растительности, огонь походил к селу и лесным массивам, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В лесном массиве в 500 м от села Талое Тункинского района произошло загорание травяного покрова. Совместными силами пожарных 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и государственных инспекторов Тункинского национального парка предотвращен переход огня на лесной массив и населенный пункт.В местности Брянка Мухоршибирского района произошло загорание травы. На момент прибытия пожарных в 17:52 огнем горела трава на большой площади. Загорание было ликвидировано совместными силами 7-го Мухоршибирского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, сельского поселения «Тугнуйское» и Мухоршибирского лесхоза в 21:50. В результате огнем уничтожено 450 гектаров травы.Вблизи села Хангир Еравнинского района произошло загорание травы. Огонь угрожал животноводческой стоянке, но его распространение удалось предотвратить совместными силами огнеборцев 16-го Еравнинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, добровольной пожарной команды поселения «Эгитуйское» и местных жителей. Огнем уничтожено 50 гектаров сухой растительности.Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что сжигание сухой травы и мусора запрещено: огонь легко выходит из под контроля и может перейти на населенные пункты и лесные массивы. Также важно обезопасить свое жилье: необходимо тщательно очистить от сухой растительности и мусора не только свой участок, но и территорию возле него.Фото: egov-buryatia.ru/gochs