В Бурятии будут судить фермера, убившего коллегу из-за лошадей

В деле о резонансном убийстве в селе Саратовка точку поставит Верховный суд республики



В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тарбагатайского района, который обвиняется в «убийстве» коллеги-фермера, сообщили в прокуратуре республики.



По версии следствия, в июле 2019 года мужчина, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, загнал на свою территорию и удерживал лошадей, уничтожавших посевы зерновых.







Потерпевший, находясь за рулем автомобиля, от полученных огнестрельных ранений скончался. Пассажиры по счастливой случайности не пострадали.



Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тарбагатайского района, который обвиняется в «убийстве» коллеги-фермера, сообщили в прокуратуре республики.По версии следствия, в июле 2019 года мужчина, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, загнал на свою территорию и удерживал лошадей, уничтожавших посевы зерновых. Как рассказывал «Номер один» , в поисках лошадей фермер, работавший по соседству, с двумя работниками прибыл на автомобиле на заимку к обвиняемому, который в ходе возникшего конфликта выстрелил в сторону автомашины из гладкоствольного ружья. В результате выстрела картечь разлетелась по салону автомашины.Потерпевший, находясь за рулем автомобиля, от полученных огнестрельных ранений скончался. Пассажиры по счастливой случайности не пострадали.Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com