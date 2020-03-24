В Бурятии будут судить фермера, убившего коллегу из-за лошадей

В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тарбагатайского района, который обвиняется в «убийстве» коллеги-фермера, сообщили в прокуратуре республики.
По версии следствия, в июле 2019 года мужчина, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, загнал на свою территорию и удерживал лошадей, уничтожавших посевы зерновых.
Как рассказывал «Номер один»
, в поисках лошадей фермер, работавший по соседству, с двумя работниками прибыл на автомобиле на заимку к обвиняемому, который в ходе возникшего конфликта выстрелил в сторону автомашины из гладкоствольного ружья. В результате выстрела картечь разлетелась по салону автомашины.
Потерпевший, находясь за рулем автомобиля, от полученных огнестрельных ранений скончался. Пассажиры по счастливой случайности не пострадали.
Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
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