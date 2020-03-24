В Бурятии выпал снег

В районах вернулась зима





Обильный снег выпал в Тункинском районе. Также на 31 по 96 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств по причине неблагоприятных дорожных условий. Из-за снежной погоды там встали большегрузные автомобили.

По данным Бурятского гидрометцентра, 24-25 марта погода в Бурятии резко ухудшится. Ожидаются снег, по южной половине республики местами сильные снегопады, усиление ветра до 18-24 м/с, метели, снежные заносы. Температура воздуха понизится на 10 и более градусов.





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