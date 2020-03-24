В Бурятии вручен первый сертификат на маткапитал на первенца

Всего в республике принято 55 заявлений на выдачу сертификатов на первенца



Начальник управления Пенсионного фонда России в Улан-Удэ Роман Федоров торжественно вручил первый в Бурятии сертификат на материнский (семейный) капитал на первенца, сообщили в пресс-службе республиканского Отделения ПФР.



В семье Валерии Ахметовой 16 января 2020 года появилась дочь Софья. Валерия подала заявление на получение сертификата на материнский капитал 13 марта. А 20 марта, через пять рабочих дней после подачи заявления, в Управлении ПФР в Улан-Удэ было принято положительное решение.



«По срокам Софья у нас должна была появиться в конце декабря, мы и не рассчитывали, что попадем под изменения в программе, - рассказывает Валерия, – Ну, а сейчас сможем направить средства на погашение ипотеки, которую выплачиваем уже в течение полутора лет, для молодых семей - это большая поддержка».



«С рождением второго ребенка материнский капитал для семьи Ивана и Валерии будет увеличен еще на 150 тыс рублей. Эту сумму можно будет так же направить на погашение ипотеки, либо на другие направления в рамках программы. Например, на оплату образовательных услуг, – рассказал начальник Управления ПФР в Улан-Удэ Роман Федоров, – Кроме того, с 2020 года материнский капитал ежегодно будет индексироваться».



Всего в Бурятии с момента вступления в силу закона о расширении программы материнского (семейного) капитала принято 55 заявлений на выдачу сертификатов на первенца, из них 36 - в Улан-Удэ.



Напомним, 1 марта 2020 года подписан закон о расширении программы материнского (семейного) капитала. Одним из главных нововведений, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.



Фото: ОПФР по Бурятии

