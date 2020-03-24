ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах с рециркуляцией

Это позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции при использовании наличных денег



Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте Банка России.



В частности, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока*, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.



Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.



Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.



Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег.



Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам.





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*ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени. Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки. Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.



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