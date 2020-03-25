Число сторонников строгого карантина уже превышает число противников

Коронавирус заставляет россиян мириться с жесткими мерами по борьбе с ним



Сторонников тотального карантина в Москве столько же, сколько и в целом по России. Таковы данные опроса сервиса по поиску в работы



У идеи строгого карантина на всей территории страны в период эпидемии коронавируса сторонников больше, чем противников: 40 и 35% соответственно. Женщины поддерживают введение строгого карантина чаще мужчин: 42 и 36% соответственно. Число сторонников жестких мер растет с увеличением возраста опрошенных: 35% среди молодежи до 24 лет и 43% среди россиян старше 35 лет.



Опрос москвичей показал, что среди жителей Первопрестольной число тех, кто поддерживает строгий карантин в столице, столько же, сколько сторонников тотальной изоляции в целом по стране — 40%. Против введения жестких мер в Москве — 38%. Женщины голосовали за введение строгого карантина в столице чаще мужчин (41 и 38% соответственно).



Фото:pixabay.com Сторонников тотального карантина в Москве столько же, сколько и в целом по России. Таковы данные опроса сервиса по поиску в работы SuperJob . В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.У идеи строгого карантина на всей территории страны в период эпидемии коронавируса сторонников больше, чем противников: 40 и 35% соответственно. Женщины поддерживают введение строгого карантина чаще мужчин: 42 и 36% соответственно. Число сторонников жестких мер растет с увеличением возраста опрошенных: 35% среди молодежи до 24 лет и 43% среди россиян старше 35 лет.Опрос москвичей показал, что среди жителей Первопрестольной число тех, кто поддерживает строгий карантин в столице, столько же, сколько сторонников тотальной изоляции в целом по стране — 40%. Против введения жестких мер в Москве — 38%. Женщины голосовали за введение строгого карантина в столице чаще мужчин (41 и 38% соответственно).Фото:pixabay.com