Ко Дню Победы в Улан-Удэ памятник Рокоссовскому облицуют гранитом

Мемориал маршалу установлен в столице Бурятии в декабре прошлого года



В Улан-Удэ на памятнике маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому начались работы по облицовке постамента гранитным камнем, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Скульптурная композиция была установлена в декабре 2019 года. В связи с низкими температурами постамент был облицован временными керамогранитными плитами. Сейчас временная облицовка демонтирована. Начаты работы по монтажу гранитных блоков в соответствии с проектным решением. Завершение работ запланировано до 30 апреля 2020 года.



Памятник Константину Рокоссовскому отлит из бронзы. Статую великого полководца установили в связи с празднованием в 2020 году юбилейной даты – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Появление памятника Рокоссовскому в Улан-Удэ связано с тем, что он служил в Бурятии в 20-30-е годы. Оказал большое содействие в появлении Буркавдивизиона.



Инициатором создания памятника в Улан-Удэ выступил Совет ветеранов Бурятии. Идею подхватило Российское военно-историческое общество, которое объявило конкурс на изготовление и установку бронзовой скульптуры маршала. Расходы на изготовление памятника общество взяло на себя. Городские и республиканские власти помогли в проведении народного голосования по выбору места и профинансировали работы по проектированию и установке постамента на сумму 7 млн рублей.



В результате народного голосования жители Улан-Удэ выбрали место для памятника Константину Рокоссовскому у фонтана «Звезда» на Мемориале Победы. Открытие памятника прошло в 2019 году в день рождения полководца – 21 декабря.



Фото: ulan-ude-info.ru

