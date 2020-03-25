«Орлан» парит над Бурдунами

Беспилотники широко применяются на полевых выходах и учениях общевойсковой армии в Бурятии



В ходе проведения занятий по боевой подготовке и учений с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии активно применяются беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», сообщили в пресс-службе ВВО.



БПЛА, оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 град, производят полеты на высотах до 500 метров в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.



Во время занятий при помощи данных, полученных с дронов, проводится анализ действий подразделений, вносятся корректировки в применяемые военнослужащими тактические приемы. Это позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями.



В рамках батальонных тактических учений на полигоне Бурдуны военнослужащие с применением комплексов с БПЛА отработали задачи по ведению фото- и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника при плохой видимости, сильном ветре до 10 м/с, в том числе и ночью с помощью специальных камер установленных на «Орланах».



Полеты выполнялись на максимальных высотах – до 2 км. Полученная информация о местоположении войск и объектов «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.



Основной целью работы расчетов комплексов с БПЛА является сокращение времени передачи данных после обнаружения условного противника.



Фото: пресс-служба ВВО

