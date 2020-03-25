25.03.2020
«Орлан» парит над Бурдунами

«Орлан» парит над Бурдунами

Беспилотники  широко применяются на полевых выходах и учениях общевойсковой армии в Бурятии

В ходе проведения занятий по боевой подготовке и учений с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии активно применяются беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», сообщили в пресс-службе ВВО.

БПЛА, оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 град, производят полеты на высотах до 500 метров в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

Во время занятий при помощи данных, полученных  с дронов,  проводится анализ действий подразделений, вносятся корректировки в применяемые военнослужащими тактические приемы. Это позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями.

В рамках батальонных тактических учений на полигоне Бурдуны военнослужащие с применением комплексов с БПЛА отработали задачи по ведению фото- и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника при плохой видимости, сильном ветре до 10 м/с, в том числе и ночью с помощью специальных камер установленных на «Орланах».

Полеты выполнялись на максимальных высотах – до 2 км. Полученная информация о местоположении войск и объектов «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.

Основной целью работы расчетов комплексов с БПЛА является сокращение  времени передачи данных после обнаружения условного противника.

Фото: пресс-служба ВВО
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