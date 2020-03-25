В Бурятии больница не выполнила государственное задание

Главврач медучреждения наказан





Прокуратура Бурятии провела проверку в Гусиноозерской центральной районной больнице.

«Минздрав Бурятии выделил больнице бюджетные средства на выполнение государственного задания на 2019 год. Вопреки Бюджетному кодексу РФ учреждение здравоохранения не исполнило государственные услуги по медицинскому освидетельствованию граждан в полном объеме. При этом учреждение заблаговременно не скорректировало показатели государственного задания, что привело к его невыполнению», рассказали в надзорном ведомстве.По постановлению прокурора главврач ЦРБ привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.Фото: «Номер один»