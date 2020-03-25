В Улан-Удэ пожарные спасли 21 человека из горевшей многоэтажки

Двое пострадавших жильцов доставлены в медицинские учреждения



В Улан-Удэ накануне вечером (21:26, 24 марта) на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Октябрьская. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



По прибытии огнеборцы установили, что горит квартира на втором этаже. Звенья газодымозащитной службы организовали проверку помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу пожарные спасли 21 человека. Двое жильцов доставлены в медицинское учреждение.



Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, огонь удалось полностью ликвидировать уже через 25 минут. В результате происшествия в квартире выгорела комната на площади 8 кв метров.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.



Фото: Главное управление МЧС по Бурятии



