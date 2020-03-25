Коронавирус спас от сокращений кремниевый рудник РУСАЛа в Бурятии

В Бурятии отменены массовые сокращения на Черемшанском руднике предприятия «Кремний» (холдинг Русал), объявленные январе 2020 года, сообщили в Объединении организаций профсоюзов Бурятии. Все ранее изданные приказы о сокращении штатов отменены. Ранее выданные уведомления об увольнении объявлены недействительными. Все работники остаются на своих прежних рабочих местах.
«Действительно, все приказы о сокращениях отменяются с 3 марта 2020 года. Предприятие будет в дальнейшем наращивать объемы добычи кремния. Оно заключило новые долгосрочные контракты на поставку востребованного сырья для промышленности России. И это, обнадеживает, ведь таким образом сохраняются по цепочке рабочие места, увеличиваются поступления в бюджеты всех уровней», - рассказал профсоюзный лидер предприятия Виталий Курило.
Он также сообщил, что рудник «Черемшанский» набирает новые рабочие кадры для работы на предприятии.
Как информировал «Номер один»
, с Черемшанского рудника планировалось сократить около 160 человек: машинистов экскаваторов, водителей БелАЗов, электрогазосварщиков и других квалифицированных специалистов. «СУАЛ Кремний», работающий в Шелехове (Иркутская область) и принадлежащий РУСАЛу, является одним из всего лишь двух заводов в России, поставляющих кристаллизованный кремний высокого качества. Однако, как пояснялось тогда, продукция завода не выдерживала конкуренции с китайским кремнием, который хотя и хуже по качеству, зато намного дешевле. В итоге завод в Шелехове столкнулся с малой востребованностью своего кремния. Из-за этого и начались по цепочке проблемы.
Сейчас конкуренты из КНР испытывают проблемы в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, удешевление рубля по отношению к доллару играет на руку российским экспортерам.
Напомним, основным владельцем РУСАЛа, которому принадлежит рудник в Бурятии, является компания En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющий активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности. En+ Group в свою очередь, - основной актив российского олигарха, долларового миллиардера Олега Дерипаски.
Фото: «Номер один»
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