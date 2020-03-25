В Улан-Удэ на исполнение наказов избирателей потратили 107 млн рублей

Реализовано 360 мероприятий





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в отчете о своей работе за 2019 год на сессии горсовета особо подчеркнул, что благодаря совместной работе с депутатами на улицах города появились современные детские площадки, новый асфальт, ограждение дворовых территорий.

– Это ещё и результат нашей совместной работы по исполнению наказов, поступивших в ходе избирательной кампании, а также наказов избирателей депутатам городского Совета и Народного Хурала. Мы хорошо поработали вместе и за прошлый год реализовали 360 мероприятий на 107 млн рублей, – отметил мэр.Ежегодно с учетом предложений депутатов Хурала формируется перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры в Улан-Удэ. В этом году в него вошли 333 мероприятия на сумму свыше 186 млн рублей. Средства выделяются из республиканского и местного бюджетов.Фото: мэрия Улан-Удэ