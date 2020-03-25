Житель Бурятии выплатил алименты из Южной Кореи

Мать его сына использует деньги на поступление ребенка в московский вуз



В Селенгинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с уроженца Гусиноозерска, находящегося на заработках в Южной Корее, алиментную задолженность в размере 194 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



С момента поступления в июне прошлого года исполнительного документа в службу судебных приставов, должник выплаты по алиментам не производил. Это привело к образованию задолженности перед несовершеннолетним сыном, проживающим с мамой в Москве.



Выходом на место совершения исполнительных действий было установлено, что должник по адресу регистрации не проживает. В связи с этим судебный пристав-исполнитель принял меры, связанные с ограничением права выезда должника за пределы Российской Федерации.



Узнав об ограничении через родственников, должник вышел на связь с судебным приставом-исполнителем, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Благодаря грамотному разъяснению судебного пристава о необходимости уплаты задолженности, а также требований законодательства, должник произвел перечисление необходимой суммы на депозитный счет Селенгинского районного отдела.

После поступления денежных средств, судебный пристав в форме электронного документа вынес процессуальные документы, отменяющие ранее вынесенные запреты и ограничения, а 194 тыс руб направил для перечисления на банковский счет взыскателя.



Отметим, должник произвел полную выплату по алиментам вплоть до периода достижения ребенком в этом году совершеннолетия. Это обстоятельство позволило окончить исполнительное производство фактическим исполнением. Вскоре после окончания производства на имя руководства отдела поступила благодарность от взыскателя, которая отметила, что деньги будут использованы при поступлении в ребенка в вуз.



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