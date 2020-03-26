В Улан-Удэ на неопределенный срок закрылся частный детсад

Большая часть персонала и детей «Бибигона» заболели острой респираторно-вирусной инфекцией



В Улан-Удэ из-за опасения заражения коронавирусом COVID-19 закрылся частный детсад «Бибигон». Как сообщили "Номеру один" в министерстве здравоохранения Бурятии, большая часть персонала и детей заболела острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ).



При этом, несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными у персонала «Бибигона», руководство детсада перестраховалось и объявило добровольный карантин до начала апреля.



Не исключено, что этому примеру последуют и другие коммерческие детсады Улан-Удэ. Ведь в случае вспышки опасного вируса и несоблюдения рекомендаций оперативного штаба по профилактике COVID-19 директорам обещаны санкции, вплоть до уголовного наказания.



Добавим, что 25 марта противоэпидемический оперативный штаб отправил в детсады рекомендации по проведению медосмотров детей при режиме свободного посещения для предотвращения распространения инфекции. Покаже большинство муниципальных и частных детсадов Улан-Удэ работают в прежнем режиме.



Фото: ulan-ude-info.ru

