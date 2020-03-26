26.03.2020
В Бурятии с 30 марта из-за коронавируса могут закрыться детсады

В Бурятии с 30 марта из-за коронавируса могут закрыться детсады

Однако в них планируется создание рабочих групп по решению учредителя и руководства детсада
В Бурятии работа детсадов может быть приостановлена с 30 марта по 3 апреля,  если родители имеют возможность не приводить детей, сообщила пресс-служба республиканского минобразования.

В связи со сложной  эпидемиологической ситуацией, учреждения должны закрыться полностью. Рекомендуемая мера - создание дежурных групп. Решение по этому вопросу принимают учредитель и руководство организации.    

С 26 марта все учреждения среднего профессионального образования перешли на дистанционное обучение. Оно продлится до 29 марта. С 30 марта по 5 апреля пройдут каникулы.  А начиная с 6 апреля, студенты ссузов снова перейдут на дистанционное обучение до особых распоряжений регионального штаба координации мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.
Занятия в вузах также проходят в дистанционной форме. С 16 марта дистанционно обучаются студенты БГСХА, с 18 марта – БИИК СибГУТИ, с 23 марта – БГУ. С 25 марта на онлайн-обучение перешли ВСГУТУ и ВСГИК.

Напомним, школы с 23 марта по 31 марта находятся на каникулах. После недели полноценных каникул дети перейдут на дистанционное обучение. Оно начнется 1 апреля. Планируется, что в школу дети возвращаются в понедельник, 13 апреля.

Учреждения дополнительного образования с 20 марта и до особого распоряжения также обучаются дистанционно.

Фото: МВД по Бурятии
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