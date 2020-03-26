В Бурятии бытовой убийца действовал как гангстер

Траки от гусениц, полиграф и водолазы РГО, ныряющие в Байкал – деталей преступления хватит на детектив



Девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Такое наказание вынес в Бурятии суд 47-летнему жителю села Турка Александру Ивлеву, признанному виновным в убийстве соседа, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Бытовое убийство на фоне пьяной ссоры осталось бы в ряду многих подобных, если бы осужденный не попытался скрыть его по сценарию гангстеров Чикаго 30-х годов прошлого века. Однако не прошел испытание на полиграфе.



Следствием и судом установлено, что вечером 2 сентября 2018 года Ивлев у себя дома в селе Турка Прибайкальского района Бурятии распивал спиртные напитки с соседом. Во время застолья между выпившими мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой хозяин дома при помощи ножа расправился с собутыльником. Затем он отвез тело на берег озера Байкал, привязал к нему металлические траки от тракторных гусениц, погрузил на лодку и скинул в воду вдалеке от берега - во впадину глубиной свыше 100 м.



Родители потерпевшего после его исчезновения обратились в правоохранительные органы. Следствием был установлен круг местных жителей, с которыми тесно общался и выпивал мужчина. Среди них оказался Ивлев. В ходе психолого-физиологического исследования с использованием полиграфа у мужчины выявлены реакции, свидетельствующие, что он располагает информацией об убийстве потерпевшего и сокрытии его тела. После разъяснения результатов исследования Ивлев признался в убийстве, дал показания об обстоятельствах учиненной расправы и показал место в акватории озера, где утопил тело покойного. Позже на его одежде в ходе молекулярно-генетической экспертизы обнаружены следы крови потерпевшего.



Следствие принимало попытки обнаружить тело на дне озера. Однако глубина в том месте, где оно было утоплено, превышала 100 м. Для погружения на такую глубину приглашались водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества, у которых имелась специальная глубоководная техника и снаряжение. Однако им также не удалось достичь дна и обнаружить тело.

Несмотря на то, что тело потерпевшего не было найдено, другие собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора.



Фото: «Номер один»

