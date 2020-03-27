В Бурятии временно закрыто движение на автотрассе «Байкал»

На перевале Мандрик поднимают перевернувшуюся фуру



В Бурятии сегодня временно с 11:10 закрыто движение для всех видов автотранспорта на федеральной автотрассе «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал»



Здесь выполняются работы по ликвидации последствий ДТП – поднимают фуру, перевернувшуюся на 414 км трассы (перевал Мандрик).



На месте работают представители подрядной организации и сотрудники ГИБДД. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.



фото: pixabay.com

