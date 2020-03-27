27.03.2020
В Бурятии временно закрыто движение на автотрассе «Байкал»

В Бурятии временно закрыто движение на автотрассе «Байкал»

На перевале Мандрик поднимают перевернувшуюся фуру

В Бурятии сегодня временно с 11:10 закрыто движение для всех видов автотранспорта на федеральной автотрассе «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал»

Здесь выполняются работы по ликвидации последствий ДТП – поднимают  фуру, перевернувшуюся на 414 км трассы (перевал Мандрик).

На месте работают представители подрядной организации и сотрудники ГИБДД. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

фото: pixabay.com
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