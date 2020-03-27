Приставы: вопросы снятия ареста со счетов будут решаться в течение суток

Для приема заявлений в ведомстве установили специальные ящики







В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении УФССП Бурятии установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

- По обращениям, касающимся отмены ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.По обращениям, касающимся отмены ареста на счета, и иным оперативным вопросам граждане также могут обращаться по телефону дежурной части УФССП Бурятии: 8 (3012) 21-20-86.Фото: «Номер один»