От Тарифной службы Бурятии требуют прозрачности

В регионе провалились планы запуска жилищно-коммунального новшества, порадовавшее бы массу простых людей



В республике хотели открыть дорогу к введению обновленных нормативов потребления по отоплению. Правительство республики приняло постановление на сей счет еще несколько лет назад, в конце 2016 года.



Тихая смерть документа



Тому постановлению был присвоен № 618. В документе говорилось, что с начала 2020 года во всех муниципальных образованиях республики надо предусмотреть переход к установлению «единых на территории Республики Бурятия нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению».



«Тепловые» нормативы по жилым помещениям очень важны для граждан. На их основе люди платят за отопление в домах, не оборудованных общедомовыми теплосчетчиками. Это называется «платить по нормативу» (а не по показаниям).



Недавно в парламенте республики прошел круглый стол об энергоэффективности. Обнародовали шокирующие цифры – в Бурятии оснащенность многоквартирных домов общедомовыми теплосчетчиками составляет лишь 10,07%. Республика находится в группе худших регионов России. Никто из чиновников, участвовавших в круглом столе, не сумел объяснить, почему сложилась такая картина. Это подчеркивает важность норматива.



Обновленные нормативы должны быть рассчитаны в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, ранее выпущенными российским правительством.



В Бурятии активно готовились к внедрению новых нормативов. Республиканская служба по тарифам (РСТ), руководимая Борисом Хмелевым, произвела их расчет и опубликовала проект приказа № 5/39 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях». Он был датирован 26 декабря 2019 года.



Улан-удэнский общественник Владимир Афанасьев, член группы по вопросам ЖКХ при Общественной палате Бурятии, следит за темой энергетики в Бурятии. Он внимательно ознакомился как с проектом приказом, так и с приложением к нему (таблица нормативов). Заходил на сайт РСТ, изучал, анализировал.



А потом случилось неожиданное. «Зашел опять на сайт РСТ. Интересно, что документ исчез с сайта. Кто и куда его девал?» - задается он вопросом. Документ загадочно и тихо «скончался».



Действительно, как так вышло? «Номер один» спросил Республиканскую службу о том, что случилось с приказом.



- Приказы РСТ Республики Бурятия вступают в силу только после их государственной регистрации и официального опубликования. Проект приказа, размещенный на сайте РСТ Республики Бурятия, таковым (вступившим в силу. – Прим. ред.) не является, - пояснили в ведомстве.



Вместо того, чтобы поступательно двигаться дальше, Служба просто убрала документ о коммунальных тарифах с глаз долой куда подальше…



Ударили по тормозам



Чтобы глубже понять детали случившегося, обратим внимание на хронологию событий.



Правительство РФ дало регионам право принять решение о переходе к установлению единых нормативов потребления на их территориях. Республика шла к этому нормально.



Думаем, Бурятия оказалась не в последних рядах по стране. Опубликовали даже указанный проект приказа РСТ с новыми нормативами. Почему вдруг «по тормозам»?



Проект приказа бурятской РСТ «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях» №5/39 о переходе на новый единый норматив датирован, напомним, 26 декабря 2019 года.



А накануне, 25 декабря 2019 года, федералы, оценив общую картину по стране, немного поправили «опорное» российское постановление. Во фразе «переход к единым на территории субъекта Российской Федерации нормативам потребления коммунальных услуг должен быть завершен не позднее 1 января 2020 года» федералы поставили новый срок - «1 января 2021 года».



Заметим, переход должен произойти не «с 1 января 2021 года», а «не позднее» (то есть «до»).



Где-то в других регионах РФ, возможно, медленно работали над разработкой обновленных нормативов, но наша республика на всех парах шла к их запуску (повторим, даже разработали проект приказа РСТ). Для Бурятии свежая дата была практически безразлична. Однако, узнав, что накануне РФ, оказывается, изменила крайний срок, республика вдруг остановилась, сняла проект приказа с сайта РСТ и притихла.



Неясно, почему проект приказа РСТ от 26 декабря вообще был опубликован. Разместили для того, чтобы быстренько снять? Наверное, бурятская Служба просто не знала, что накануне, 25 декабря, федералы пролонгировали срок.



В результате размещенный документ увидели люди, а после его «исчезновения» возникло недоумение. РСТ принялась оправдываться. В последний раз это произошло 11 марта т. г. Предпоследний раз - 30 декабря 2019 года.



Объяснения тарифной Службы республики сводятся к тому, что затяжка с обновлением нормативов делается ради... защиты граждан. Верите в это, уважаемые читатели? Что процесс «тормозится» не в интересах энергетических компаний-монополистов, поставляющих тепло в квартиры жильцов, а ради людей.



По словам представителей бурятской РСТ, для квартир в домах, построенных до 1999 года, обновленный норматив окажется вдвое выше прежнего. Минстрой России должен был предусмотреть компенсацию в связи с ростом платы граждан, сообщила РСТ.



Минстрой РФ не решил этот вопрос, и поэтому все переносится и переносится...



- Правительство России ежегодно переносит срок введения новых нормативов на отопление, так как, согласно Жилищному кодексу, плата граждан не может превышать предельных индексов, - говорят в РСТ.



Дескать, очень-очень беспокоятся о простых жильцах. Хотя в Бурятии лучшей заботой о них стал бы максимальный охват домов общедомовыми теплосчетчиками. Чтобы платили по показаниям, а не по нормативу. Но, как мы видим, вместо продвижения теплосчетчиков в «супер-республике» устраивают подозрительные «хороводы» вокруг нормативов.



Присмотримся к гигакалориям



Например, в Улан-Удэ норматив по отоплению равен 0,0233 Гкал/кв. метра в месяц. Горсовет утвердил его в 2003 году, почти 20 лет назад.



Это глобальный норматив. Применяется ко всем видам домов, получающим центральное отопление. Одноэтажным, пятиэтажным, 12-этажным, кирпичным, панельным, блочным, с деревянными стенами и др., независимо от года постройки. Разбивки на категории нет.



Суть новшества - в разбивке домов на категории и утверждении для каждой отдельного обновленного единого норматива. Их и устанавливал недавний «исчезнувший» проект приказа РСТ.



Насколько стало известно газете «Номер один», серьезное снижение нормативов намечалось по домам, построенным после 1999 года. Для кирпичного дома в 4 - 5 этажей не 0,0233 Гкал/кв. метра в месяц, а 0,0170. Такой же дом со стенами из панелей получал норматив 0,0169.



12-этажному дому «кирпичу» ставили новый норматив потребления тепла - 0,0138 Гкал/кв. метра в месяц. А, допустим, панельному дому в 6 - 7 этажей - 0,0152.



По домам до 1999 года постройки РСТ заложила увеличение норматива. Так, по кирпичному дому в 5 - 9 этажей норматив повышался до 0,0288. По «кирпичке» в 3 - 4 этажа - до 0,0329, в один и два этажа - еще больше. Именно на них кивают в РСТ, когда говорят, что есть большой рост, нужны компенсации, а они не проработаны и т.д. и т.п.



- Законодательство говорит, что оплату надо производить за потребленное домом тепло. Счетчика нет, выставляют счет исходя из норматива. К этим цифрам есть большие вопросы, - говорит Владимир Афанасьев.



Улан-удэнец в данной сфере почти 50 лет, имеет профильное образование и большой опыт работы. Поднятый им вопрос чрезвычайно важен - как в бурятской РСТ были рассчитаны новые нормативы для разных категорий домов, указанные в проекте приказа?



Чиновникам РСТ предъявили требование



Владимир Афанасьев ставит злободневный вопрос о прозрачности работы РСТ Бурятии при расчете обновленных нормативов.



- То же 306-е постановление никто не отменял. В постановлении, вышедшем в 2006 году, четко все эти нормативы прописаны. Так вот они меньше, чем в приказе (проекте приказа. - Прим. ред.) РСТ. Поэтому мне непонятно, откуда эти цифры взялись. Расчет новых тарифов должен быть открытым, гласным. Чтобы любой специалист мог зайти на сайт, посмотреть, задать вопросы, почему включено то или это, увидеть формулы, составляющие... По какой методике и как рассчитываются новые значения? Надо выложить на сайте, как РСТ ведет расчет норматива отопления для той или иной категории домов. А не только финальный показатель... И по тарифу тоже, - такова точка зрения Владимира Афанасьева.



Напомним, РСТ - это госорган, который от лица республики занимается регулированием.



- По утвержденным ею нормативам люди платят частной компании ТГК-14. Поэтому деятельность РСТ должна быть прозрачной, она должна рассказывать, какие формулы применяются, ведь они не являются коммерческой тайной. В Бурятии найдется немало людей, которые понимают в этой теме и разберутся, что за нормативы утверждаются, - считает наш собеседник.



Вопрос обновления нормативов по теплу он поднимал и на круглом столе на тему энергоэффективности, состоявшемся в Хурале.



Кстати, по нормативу платят не только дома без общедомового счетчика, но и те, у кого он есть, но, допустим, долго не работает из-за поломки или затянувшейся поверки.



Итак, что в сухом остатке? Бурятская РСТ тихо убрала проект приказа. Сегодня надо начинать разрабатывать новый, рассчитывать новую таблицу нормативов. И общество требует, чтобы РСТ делала это в обстановке прозрачности.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

