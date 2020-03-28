Методичка для «Ивана, родства не помнящего»

Как найти тысячи родственников и составить свою родословную

Один известный человек, вспоминая историю своей победы, как-то сказал: «Однажды я понял, что не один, за моей спиной все члены моего рода, жившие до меня». Трудно сказать в трех словах, что он имел в виду, но сейчас это вновь актуально – искать свой род. Одни ищут по мистическим причинам, другие – по практическим и научным.Жительница Улан-Удэ Наталья Лескова занялась исследованием родословных десять лет назад.- Когда я пришла первый раз в архив, народу было мало. Сейчас порой не хватает мест в зале, так много стало желающих найти свои корни, - говорит она. - Интерес к тому, кем были предки и откуда пришли в эти края, появился у меня еще в 90-е годы. Я знала некоторые семейные истории, и меня с детства интересовал вопрос, почему девичья фамилия моей бабушки – Грудинина - совпадала с фамилией дедушки?История о том, что ее прапрадед с братьями был сослан с Кавказа в Александровский централ, а после переселен в Барыкино, передавалась из поколения в поколение. Якобы братьям велели забыть свою родную фамилию и записали как Грудининых. В Барыкино полсела с такой фамилией. И было это примерно в 1880 году.Именно эта история привела Наталью в архив. Пытаясь найти ниточку – откуда сосланы, за что, она начала смотреть документы о ссыльных. Сначала впустую. Потом в метрических книгах Барыкино нашла дедушку и его родных до 1812 года.- Забираясь все дальше, я поняла, что мои предки не были ссыльными с Кавказа, они все родились здесь. Узнав, что легенда о корнях с Кавказа не подтвердилась, родственники даже расстроились. Зато я узнала, что род Грудининых известен с 17-го века. Самый дальний наш предок Никифор родился в Енисейске. Его внук Федор Прокопьевич со своими сыновьями Григорием и Иваном в 1714 году пришли в Селенгинск, вот от них и идет род Грудининых. Вот так и подтвердилось, что ветки бабушки и дедушки идут от одного предка.Информацию о предках до 1700 года по отцовской бабушке Наталья нашла в архиве, изучая исповедные росписи Итанцинской церкви. Чтобы читать документы 18 - 19 веков, ей пришлось освоить старославянский алфавит. И не напрасно: как выяснилось, прабабушка Натальи - Мавра Зеленовская - была из инородцев. Сейчас Наталья ведет поиск предков по дедушке и вспоминает, что однажды летом сидела в архиве, когда услышала, как какой-то мужчина искал родственников из Зуя.- Подошла, разговорились, и оказалось, что он приехал из Москвы искать предков, а наши прабабушки - родные сестры Оверины. И тут я как раз со всеми данными. Потом нашли родственников, эмигрировавших в Китай в 1920 году, а оттуда во Францию. С их потомками познакомились через сайт myheritage.com. Знакомясь с новыми родственниками, находим общие фотографии, и тут выясняется, кто на них. Так разворачивается полная картина всего рода, – говорит исследовательница.Изучая родословную, ее родственники стали невольно объединяться, знакомиться с историей края, где родились их предки.- Два года назад мы побывали в Карымске и Зырянске, на родине нашей родни - Голубевых, Зеленовских, Помулевых. Это родина моей бабушки по отцовой линии. В прошлом году побывали на родине предков по маминой линии - в Барыкино. Несколько человек из четырех семей заходили в дома, жители нас приветливо впускали. В общем, очень информационная и эмоциональная была поездка.Съездили родственники в Старый Селенгинск, куда пришли их предки. У часовни установили памятную табличку, поклонились Святому Кресту, который находится в Музее декабристов.- Этот крест в 18 веке несколько раз спасал Артамон Михайлович Клементьев - прямой предок наших родственников. Информацию о них я нашла в Исповедных росписях Тарбагатайской церкви за 1770 год и Переписи за 1811 год.За годы работы в архиве Наталья исписала 28 тетрадей, собрала пять больших папок с документами-сканами, сохранив все в электронном виде.- Главное, перед тем, как начинать поиски предков, это интерес к своим корням. Я просмотрела около 1000 дел и составила родословную по мужским и женским линиям прямых предков за 400 лет. Если все схемы по родам собрать воедино, то получится 1740 человек по маминой линии и 650 человек по отцовой. Это если считать от дальних предков до бабушек-дедушек. 400 человек и 32 фамилии – это только от поколения бабушек до нас получилось. От дальнего предка до меня - 13 поколений.По словам исследователя родословных, кандидата исторических наук Александра Пашинина, количество желающих ознакомиться с архивными материалами в Государственном архиве Республики Бурятия (ГАРБ) действительно растет и им необходима помощь.- Многие, впервые переступив порог архива, не всегда имеют реальное представление о методике предстоящего поиска. Для начала нужно подготовиться и прочитать все, что есть на эту тему в библиотеках, на краеведческих сайтах. Лучше переговорить со всеми старейшими родственниками, у кого-то, может быть, имеется какая-либо информация, известная им, в свою очередь, от их предков. Важно охватить родственников и в далеких степенях родства. Есть немало случаев, когда дальние родственники предоставляли друг другу ценную информацию об общих предках. К примеру, находились письменные воспоминания еще советских времен, черновики с записями о происхождении, характеристики, автобиографии, трудовые и наградные книжки, документы о рождении, бракосочетании и т.д. Если сохранились, то можно ознакомиться с похозяйственными книгами и личными делами в сельских поселениях или районных архивах, например, с охватом 1920 - 1970-х годов. Можно посетить родовые кладбища, переписать даты жизни прадедушек-прабабушек и сделать соответствующие справочные запросы в районные ЗАГСы по рождению, бракосочетанию и смерти в период, начиная с 1920-х годов. Крайне важно перед заходом в архив иметь представление о церквях и родовой принадлежности предков в зависимости от вероисповедования, например, христиане, буддисты, католики.Наиболее содержательными, по словам Александра Пашинина, для генеалогического изучения являются письменные источники церковных, административно-полицейских и военно-мобилизационных учетов: ревизские сказки, метрические книги, исповедные росписи, документы брачного обыска и венчания церковных приходов, всеобщая перепись населения 1897 года, местные переписи Вехнеудинска 1903 - 1907 годов, сельскохозяйственная и поземельная перепись 1917 года, посемейные, рекрутские, подворные, оспенные, именные, послужные, алфавитные, формулярные, статейные, призывные и прочие списки, окладные и подушные книги и так далее первой половины XVIII – начала XX вв.- Общегосударственных переписей дореволюционного населения было десять – с 1722 по 1858 годы. В ГАРБ полностью отсутствуют первые три ревизии, за исключением обрывочных документов, отложенных в фонде 262 «Селенгинский Троицкий монастырь». В части сохранности больше всего повезло Кабанскому, Прибайкальскому и Тарбагатайскому районам. Бичурский же волостной архив был уничтожен в Гражданскую войну в 1921 - 1922 годах. Часть источников в фондах Степных дум, особенно, Селенгинской, написаны на старомонгольском языке, - рассказывает Александр Пашинин.По словам исследователя, для расширения круга родственников важно обращать внимание на то, что крестными родителями зачастую становились близкие родственники матери новорожденного - ее родители, братья и сестры.В ГАРБ имеется около тысячи метрических книг нескольких десятков церквей, соборов и монастырей, начиная с 1800 года.В фонде 396 ГАРБ «Верхнеудинское уездное рекрутское присутствие» за 1840 - 1870-е годы находятся списки, в которые подробно заносились данные о наличии всех мужчин в семье, включая недельных младенцев и умерших в период между призывами. Это особенно важно по тем районам, по которым осталось мало архивных письменных источников, например, по Бичурскому и Джидинскому районам.- Изучение архивных документов необходимо производить в комплексе «под гребенку» и, возможно, несколько раз. По сравнению, например, с архивами Читы и Иркутска в Бурятии гораздо больше генеалогических сведений (ревизские сказки, посемейные списки и т.д.) по степным ведомствам (думы, управы, волостные управления, дацаны). В Чите, наоборот, начиная с 1770-х годов хранятся метрические книги и исповедные росписи Кяхтинского и Верхнеудинского духовных правлений, которые отсутствуют в Государственном архиве Республики Бурятия.Дополнить родословную можно, изучив посемейные карточки, генеалогические таблицы и родословные по бурятским родам и смешанному населению Прибайкалья, Западного и Восточного Забайкалья, хранящиеся в Центре восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.В марте этого года архивной службе в России исполнилось 300 лет. Именно архивы дают возможность найти нити прошлого и соединиться со своими корнями.Диляра Батудаева, «Номер один».Фото из семейного архива Натальи Лесковой