Пандемия и паника

Как коронавирус повлиял на людей и что теперь делать?



Вспышка коронавирусной инфекции вызвала небывалую доселе волну беспокойства и паники по всему миру. Словно в фильмах об апокалипсисе, улицы многих городов опустели, жители в страхе смели с прилавков тонны продовольствия и засели по домам в ожидании судного дня. Негативные настроения подогревают пугающие слухи о том, что истинное положение вещей власти от нас скрывают. Почему люди поддаются панике, верят фейковым новостям и скупают гречку, объяснит кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Заражение страхом



- Игорь Валерьевич, в связи с пандемией коронавируса расскажите, какие реакции свойственны людям в таких стрессовых ситуациях и почему они готовы поддаться панике?



- Мы живем в очень интересное время, оно позволяет проследить динамику глобальных массовидных явлений, и в первую очередь это связано с пандемией коронавируса. Я не вирусолог и не специалист по выживанию в условиях апокалипсиса, не скажу, как правильно действовать в экстремальных ситуациях, все это выходит за пределы моей компетенции, но само явление распространения коронавируса для психологов и социологов интересно с точки зрения того, как изменяются поведение и настроение массы людей.



Как-то раз мы говорили с вами о том, что человек в толпе действует иначе, нежели в одиночку, и что толпа очень сильно влияет на индивида, по сути, поглощает его. Сейчас наблюдаем нечто похожее. В чем уникальность нынешней ситуации? В том, что это поведение глобального масштаба, охватившее фактически весь мир.



Какие явления мы сейчас наблюдаем? Видим, как циркулируют слухи, происходит заражение эмоциями, идет распространение страхов и паники и как все это влияет на конкретных людей. Несмотря на всю серьезность ситуации, для исследователей это уникальная возможность посмотреть, как функционируют социально-психологические явления, ведь с такими глобальными вещами мы еще не сталкивались. Были похожие явления, например, панические настроения, связанные с концом света, распространением птичьего, свиного видов гриппа, но они не приобретали столь масштабного характера, были достаточно локальными.



На первый план сейчас выходит такое явление, как эмоциональное заражение. Суть в том, что люди в толпе (здесь нет фактического скопления людей друг с другом,



взаимодействие индивидов происходит с помощью средств коммуникации) активно заражают друг друга эмоциями, настроениями. Поскольку сегодняшняя ситуация вызывает тревогу и опасения по поводу здоровья и жизни, то основная эмоция, которая сейчас передается, это эмоция страха за жизнь и здоровье. Плюс к этому, потому как активно обсуждается ущерб экономике стран, то сюда включается и страх за собственное благополучие, безопасность.



- Это ведь важнейшие потребности человека?



- Да, этот страх касается базовых потребностей человека, поэтому он очень легко возникает и хорошо передается. Весь вопрос в том, насколько хорошо контролируется отдельно взятым человеком. В условиях пандемии, когда рекомендовано минимизировать контакты и держаться подальше друг от друга, максимально возможная дистанция людей друг от друга препятствует наиболее активному заражению страхом. То есть именно поэтому мы не видим сейчас массовых истерий и паник.



- А они могли бы быть?



- Да, безусловно. Когда я наблюдал за новостями, отслеживая ситуацию, знаете, что меня больше всего удивляет? Это то, что в странах Европы, в США очереди в магазинах и аптеках очень упорядоченные, нет массовых беспорядков. Люди стоят друг от друга на определенном расстоянии и пытаются минимально контактировать друг с другом. По сути, в такой очереди за тушенкой или туалетной бумагой много предпосылок для того, чтобы сформировалась так называемая стяжательская толпа. Когда люди стоят в очереди за благами, которые ограничены, и им может их не хватить, они начинают действовать достаточно агрессивно. Но здесь мы этого не видим.



Слухи от недоверия



Конечно, можно объяснить упорядоченные очереди высокой дисциплиной и культурой людей. Да, эти качества играют свою роль, но нужно учесть, что культурный слой у всех людей очень тонкий и легко стирается. Иллюстрацией тому могут быть давки в магазинах в той же самой Америке в «черную пятницу». А здесь этого нет. В социально-психологическом плане это достаточно интересное явление. Вполне возможно, что связано именно с тем, что люди стремятся дистанцироваться друг от друга, боясь заразиться вирусом, при этом они и минимально заражаются страхом, что не создает толпообразований. Хотя заражение эмоциями все равно имеет место быть и оно воздействует на человеческое поведение.



В первую очередь это видно по людям, которые создают запасы, причем неоправданные. Например, человек закупил 100 килограмм гречки, и предполагается, что он в течение неопределенного времени будет есть ее одну? Такое покупательское поведение начинает приобретать некоторые иррациональные черты. Именно поэтому мы можем говорить, что данное поведение обусловлено именно страхом, а не результатом рационального рассуждения о том, как предотвратить те или иные риски.



- Как сегодняшняя ситуация отражается на психическом здоровье человека?



- Поскольку скопление людей минимально, выхода у страха нет, вероятней всего, он будет преобразовываться в высокую тревожность, а у тревожных людей - в эпизоды панических атак. Уже есть определенные отчеты о том, что уровень тревожно-фобических расстройств и панических атак действительно начал повышаться.



Что еще можно отметить в текущей ситуации? Распространение различного рода теорий заговора и слухов. Это закономерные явления для данной ситуации. Они связаны не с какими-то целенаправленными акциями, а с высоким уровнем тревоги, недостатком информации и низким уровнем доверия к официальным источникам и государственным институтам.



- Получается, на фоне коронавируса обострились многие проблемы общества?



- Да, кризисная ситуация обострила те противоречия, которые уже были в обществе. Почему люди закупаются продуктами и лекарствами и каким-то образом пытаются обезопасить себя? Это говорит лишь о том, что у них нет доверия и надежды на систему здравоохранения, систему обеспечения продовольствием. Это показатель уровня доверия граждан к государственным институтам. Такое недоверие подпитывает страх, толкающий людей предпринимать какие-то дополнительные меры по защите себя.



- Почему резко возросло число фейковых новостей?



- Поскольку уровень тревожности высокий, то человек в наибольшей степени настроен на восприятие негативной информации. Если к страху в кризисной ситуации прибавить низкий уровень доверия к государственным институтам, в том числе и к СМИ, то понятно, почему происходит «накидывание сверху» - если мне говорят так, то, скорее всего, все еще хуже. Так рождаются слухи – информация искажается в сторону преувеличения. Помните, после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» многие люди не верили официальным данным о количестве погибших. Суть не в том, что кто-то эту информацию о занижении вбросил, а в том, что люди верили именно этой вброшенной информации, нежели официальной.



Это один из самых серьезных рисков, потому что циркуляция слухов и их искажение в сторону увеличения нагнетает тревожность, а она заставляет слухи функционировать еще быстрее, начинается цепная реакция. Так, собственно говоря, и рождается паника, поведение людей все больше и больше становится иррациональным. Оно обуславливается не рациональным рассуждением, а тревогой и страхом.



Сохраняйте спокойствие



В какую форму это может вылиться в конечном итоге, не очень понятно. Может быть и в виде каких-то массовых беспорядочных явлений, а может и не быть ввиду специфики угрозы и разобщенности людей. Поэтому я и говорю, что это очень необычное и редкое явление в глобальном масштабе.



Эта угроза покажет уровень консолидации нашего общества и умение нас, как граждан одной страны, находить консенсус, взаимопонимание и действовать в одном направлении, мобилизоваться для преодоления кризиса. Многие вещи сейчас всплывут наружу.



Знаете, что в этом плане интересно? Почему именно коронавирус так сильно захватил умы людей? Почему не птичий грипп, атипичная пневмония или Эбола? Ведь такие панические настроения, тревога и страх во всем мире наблюдались задолго до того, как вирус вышел за пределы Китая? Сразу оговорюсь, это только мои размышления. Потому что это новый вирус и суть не в том, что его недавно обнаружили, а потому что его назвали как новый вирус. Не вирус птичьего гриппа или атипичный вирус. Эта деталь, на мой взгляд, приковала внимание, насторожила. Трудно говорить, хорошо это или плохо, ведь не будь настороженности, не предпринимались бы жесткие карантинные меры. Именно новизна настораживает и всегда обращает внимание. То, чего ты не знаешь, и кажется опасным.



- Что вы порекомендуете людям в этой сложной ситуации?



- Во-первых, нужно сохранять спокойствие и рациональность рассуждений. Уровень тревоги повышается, и это нормально. Но нельзя позволять, чтобы тревога и страх начали управлять нашим поведением. Мы должны понимать, что преодоление данного кризиса во многом зависит от того, насколько скоординированно и консолидированно будут действовать миллиарды людей. В таких условиях необходимо сохранять спокойствие, критичность мышления, перепроверять поступающую информацию и доверять только официальным источникам, даже если мы в принципе им не доверяем, то в данной ситуации необходимо доверять именно официальным источникам информации, так как нет другого основания для перепроверки, а действовать нужно исходя из каких-то конкретных вещей. В этом плане необходимо сказать, что органы госвласти, Минздрав оперативно и открыто реагируют на ситуацию. Эта открытость необходима сейчас для того, чтобы не циркулировали слухи, создающие панические настроения.



Следует выполнять рекомендации специалистов, соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые медиками, вот, пожалуй, что необходимо сейчас делать. Это все, что от нас сейчас зависит и требуется.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com Вспышка коронавирусной инфекции вызвала небывалую доселе волну беспокойства и паники по всему миру. Словно в фильмах об апокалипсисе, улицы многих городов опустели, жители в страхе смели с прилавков тонны продовольствия и засели по домам в ожидании судного дня. Негативные настроения подогревают пугающие слухи о том, что истинное положение вещей власти от нас скрывают. Почему люди поддаются панике, верят фейковым новостям и скупают гречку, объяснит кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Мы живем в очень интересное время, оно позволяет проследить динамику глобальных массовидных явлений, и в первую очередь это связано с пандемией коронавируса. Я не вирусолог и не специалист по выживанию в условиях апокалипсиса, не скажу, как правильно действовать в экстремальных ситуациях, все это выходит за пределы моей компетенции, но само явление распространения коронавируса для психологов и социологов интересно с точки зрения того, как изменяются поведение и настроение массы людей.Как-то раз мы говорили с вами о том, что человек в толпе действует иначе, нежели в одиночку, и что толпа очень сильно влияет на индивида, по сути, поглощает его. Сейчас наблюдаем нечто похожее. В чем уникальность нынешней ситуации? В том, что это поведение глобального масштаба, охватившее фактически весь мир.Какие явления мы сейчас наблюдаем? Видим, как циркулируют слухи, происходит заражение эмоциями, идет распространение страхов и паники и как все это влияет на конкретных людей. Несмотря на всю серьезность ситуации, для исследователей это уникальная возможность посмотреть, как функционируют социально-психологические явления, ведь с такими глобальными вещами мы еще не сталкивались. Были похожие явления, например, панические настроения, связанные с концом света, распространением птичьего, свиного видов гриппа, но они не приобретали столь масштабного характера, были достаточно локальными.На первый план сейчас выходит такое явление, как эмоциональное заражение. Суть в том, что люди в толпе (здесь нет фактического скопления людей друг с другом,взаимодействие индивидов происходит с помощью средств коммуникации) активно заражают друг друга эмоциями, настроениями. Поскольку сегодняшняя ситуация вызывает тревогу и опасения по поводу здоровья и жизни, то основная эмоция, которая сейчас передается, это эмоция страха за жизнь и здоровье. Плюс к этому, потому как активно обсуждается ущерб экономике стран, то сюда включается и страх за собственное благополучие, безопасность.- Да, этот страх касается базовых потребностей человека, поэтому он очень легко возникает и хорошо передается. Весь вопрос в том, насколько хорошо контролируется отдельно взятым человеком. В условиях пандемии, когда рекомендовано минимизировать контакты и держаться подальше друг от друга, максимально возможная дистанция людей друг от друга препятствует наиболее активному заражению страхом. То есть именно поэтому мы не видим сейчас массовых истерий и паник.- Да, безусловно. Когда я наблюдал за новостями, отслеживая ситуацию, знаете, что меня больше всего удивляет? Это то, что в странах Европы, в США очереди в магазинах и аптеках очень упорядоченные, нет массовых беспорядков. Люди стоят друг от друга на определенном расстоянии и пытаются минимально контактировать друг с другом. По сути, в такой очереди за тушенкой или туалетной бумагой много предпосылок для того, чтобы сформировалась так называемая стяжательская толпа. Когда люди стоят в очереди за благами, которые ограничены, и им может их не хватить, они начинают действовать достаточно агрессивно. Но здесь мы этого не видим.Конечно, можно объяснить упорядоченные очереди высокой дисциплиной и культурой людей. Да, эти качества играют свою роль, но нужно учесть, что культурный слой у всех людей очень тонкий и легко стирается. Иллюстрацией тому могут быть давки в магазинах в той же самой Америке в «черную пятницу». А здесь этого нет. В социально-психологическом плане это достаточно интересное явление. Вполне возможно, что связано именно с тем, что люди стремятся дистанцироваться друг от друга, боясь заразиться вирусом, при этом они и минимально заражаются страхом, что не создает толпообразований. Хотя заражение эмоциями все равно имеет место быть и оно воздействует на человеческое поведение.В первую очередь это видно по людям, которые создают запасы, причем неоправданные. Например, человек закупил 100 килограмм гречки, и предполагается, что он в течение неопределенного времени будет есть ее одну? Такое покупательское поведение начинает приобретать некоторые иррациональные черты. Именно поэтому мы можем говорить, что данное поведение обусловлено именно страхом, а не результатом рационального рассуждения о том, как предотвратить те или иные риски.- Поскольку скопление людей минимально, выхода у страха нет, вероятней всего, он будет преобразовываться в высокую тревожность, а у тревожных людей - в эпизоды панических атак. Уже есть определенные отчеты о том, что уровень тревожно-фобических расстройств и панических атак действительно начал повышаться.Что еще можно отметить в текущей ситуации? Распространение различного рода теорий заговора и слухов. Это закономерные явления для данной ситуации. Они связаны не с какими-то целенаправленными акциями, а с высоким уровнем тревоги, недостатком информации и низким уровнем доверия к официальным источникам и государственным институтам.- Да, кризисная ситуация обострила те противоречия, которые уже были в обществе. Почему люди закупаются продуктами и лекарствами и каким-то образом пытаются обезопасить себя? Это говорит лишь о том, что у них нет доверия и надежды на систему здравоохранения, систему обеспечения продовольствием. Это показатель уровня доверия граждан к государственным институтам. Такое недоверие подпитывает страх, толкающий людей предпринимать какие-то дополнительные меры по защите себя.- Поскольку уровень тревожности высокий, то человек в наибольшей степени настроен на восприятие негативной информации. Если к страху в кризисной ситуации прибавить низкий уровень доверия к государственным институтам, в том числе и к СМИ, то понятно, почему происходит «накидывание сверху» - если мне говорят так, то, скорее всего, все еще хуже. Так рождаются слухи – информация искажается в сторону преувеличения. Помните, после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» многие люди не верили официальным данным о количестве погибших. Суть не в том, что кто-то эту информацию о занижении вбросил, а в том, что люди верили именно этой вброшенной информации, нежели официальной.Это один из самых серьезных рисков, потому что циркуляция слухов и их искажение в сторону увеличения нагнетает тревожность, а она заставляет слухи функционировать еще быстрее, начинается цепная реакция. Так, собственно говоря, и рождается паника, поведение людей все больше и больше становится иррациональным. Оно обуславливается не рациональным рассуждением, а тревогой и страхом.В какую форму это может вылиться в конечном итоге, не очень понятно. Может быть и в виде каких-то массовых беспорядочных явлений, а может и не быть ввиду специфики угрозы и разобщенности людей. Поэтому я и говорю, что это очень необычное и редкое явление в глобальном масштабе.Эта угроза покажет уровень консолидации нашего общества и умение нас, как граждан одной страны, находить консенсус, взаимопонимание и действовать в одном направлении, мобилизоваться для преодоления кризиса. Многие вещи сейчас всплывут наружу.Знаете, что в этом плане интересно? Почему именно коронавирус так сильно захватил умы людей? Почему не птичий грипп, атипичная пневмония или Эбола? Ведь такие панические настроения, тревога и страх во всем мире наблюдались задолго до того, как вирус вышел за пределы Китая? Сразу оговорюсь, это только мои размышления. Потому что это новый вирус и суть не в том, что его недавно обнаружили, а потому что его назвали как новый вирус. Не вирус птичьего гриппа или атипичный вирус. Эта деталь, на мой взгляд, приковала внимание, насторожила. Трудно говорить, хорошо это или плохо, ведь не будь настороженности, не предпринимались бы жесткие карантинные меры. Именно новизна настораживает и всегда обращает внимание. То, чего ты не знаешь, и кажется опасным.- Во-первых, нужно сохранять спокойствие и рациональность рассуждений. Уровень тревоги повышается, и это нормально. Но нельзя позволять, чтобы тревога и страх начали управлять нашим поведением. Мы должны понимать, что преодоление данного кризиса во многом зависит от того, насколько скоординированно и консолидированно будут действовать миллиарды людей. В таких условиях необходимо сохранять спокойствие, критичность мышления, перепроверять поступающую информацию и доверять только официальным источникам, даже если мы в принципе им не доверяем, то в данной ситуации необходимо доверять именно официальным источникам информации, так как нет другого основания для перепроверки, а действовать нужно исходя из каких-то конкретных вещей. В этом плане необходимо сказать, что органы госвласти, Минздрав оперативно и открыто реагируют на ситуацию. Эта открытость необходима сейчас для того, чтобы не циркулировали слухи, создающие панические настроения.Следует выполнять рекомендации специалистов, соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые медиками, вот, пожалуй, что необходимо сейчас делать. Это все, что от нас сейчас зависит и требуется.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com