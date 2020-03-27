Что изменится в работе организаций на предстоящей неделе

Республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией разъяснил нюансы







В Бурятии сегодня, 27 марта, на очередном совещании республиканского штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией обсудили реализацию поручений президента России Владимира Путина по отмене рабочей недели с 28 марта по 5 апреля, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В этот период приостанавливается работа всех организаций, кроме жизнеобеспечивающих, и предприятий непрерывного цикла. Прекращена деятельность театров, кинотеатров, детских игровых комнат, кружков, спортивных секций, ночных клубов и иных развлекательных и досуговых заведений, парикмахерских, гостиниц и санаториев. Основную работу приостановят такие крупные предприятия как ЛВРЗ, Авиазавод, Тугнуйский разрез, Селенгинский ЦКК и т.д.



Продолжат работать медицинские и аптечные организации, торговые организации, обеспечивающие реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости, иные организации, выполняющие неотложные работы.



«Наша задача сегодня – максимально ограничить круг контактных лиц, остановить цепь распространения. Для этого вводятся выходные. Требуется время, чтобы полностью отработать цепочки от заразившихся и до последнего контактного человека. В торгово-развлекательных центрах продолжат работу только точки, реализующие товары первой необходимости. В ресторанах будут работать только службы доставки. По детским садам: на следующей неделе работают только дежурные группы, одна группа на детский сад, не более 15 человек и с согласия родителей. Приостанавливаются все строительные работы. Всем главам районов ограничить поездки жителей из района в город. А жителям районов, находящимся в Улан-Удэ, рекомендуется отложить возращение в район. На всей территории республики введен запрет на проведение любых массовых мероприятий», - говорит глава Бурятии Алексей Цыденов.



В числе отмененных масштабных событий – восхождение на Мунку-Сардык в Окинском районе, это мероприятие ежегодно собирает несколько сотен участников.



Глава Бурятии дал поручение министерству социальной защиты населения об оперативном внесении изменений в порядок предоставления социальных пособий и льгот, которые полагаются гражданам.



«В порядок предоставления субсидий по коммунальным платежам и т.д. внести изменения оперативно. Изменений два. Первое - о том, что получатель не представляет справку с подтверждением дохода. Список тех, кто получает в марте, автоматически пролонгируется на шесть месяцев. Второе – снимаем ограничения по долгам, не запрашиваем наличие или отсутствие долгов по платежам на выдачу субсидий на коммунальные услуги. В соответствии с поручением президента России так же автоматически продлевается инвалидность», - пояснил Алексей Цыденов.



В связи с высоким числом обращений на горячую линию минздрава по вопросам коронавируса штаб принял решение о приеме обращений и на телефон 112. Глава Бурятии поручил усилить диспетчерскую службу, и уже завтра на работу заступит смена с двойным персоналом.



Усилят и медицинскую службу. В городских медицинских организациях приостанавливается прием плановых пациентов, в том числе и на оперативные вмешательства, исключая жизненные показания. Ограничения коснутся только городских учреждений здравоохранения, порядок плановой госпитализации в центральные районные больницы не изменится.



Фото: egov-buryatia.ru

