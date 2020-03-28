В Иркутской области зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус

Региональный штаб Иркутской области просит жителей соблюдать меры профилактики, без надобности не покидать дом, избегать массовых скоплений людей.
27 марта два теста лабораторных исследований у 62-летней иркутянки дали положительный результат на коронавирусную инфекцию, сообщили на заседании оперативного штаба. Окончательно диагноз станет известным после проверки в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).
Региональный штаб Иркутской области просит жителей соблюдать меры профилактики, без надобности не покидать дом, избегать массовых скоплений людей.
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