В Иркутской области зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус

27 марта два теста лабораторных исследований у 62-летней иркутянки дали положительный результат на коронавирусную инфекцию, сообщили на заседании оперативного штаба. Окончательно диагноз станет известным после проверки в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

В Иркутске находится около 180 человек, которые были в контакте с женщиной,

. Это экипаж и пассажиры самолета, сотрудники аэропорта, водитель такси и родственники. Всех проверят на наличие инфекции. Сама пациентка госпитализирована в отдельный бокс Иркутской областной инфекционной больницы.