28.03.2020
В Иркутской области зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус

В Иркутской области зарегистрировали первого человека с подозрением на коронавирус

В контакте были 180 человек

27 марта два теста лабораторных исследований у 62-летней иркутянки дали положительный результат на коронавирусную инфекцию, сообщили на заседании оперативного штаба. Окончательно диагноз станет известным после проверки в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

В Иркутске находится около 180 человек, которые были в контакте с женщиной, прилетевшей из ОАЭ. Это экипаж и пассажиры самолета, сотрудники аэропорта, водитель такси и родственники. Всех проверят на наличие инфекции. Сама пациентка госпитализирована в отдельный бокс Иркутской областной инфекционной больницы.

Региональный штаб Иркутской области просит жителей соблюдать меры профилактики, без надобности не покидать дом, избегать массовых скоплений людей.





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