28.03.2020
В Бурятии усилена диспетчерская служба по приему обращений от населения

В Бурятии усилена диспетчерская служба по приему обращений от населения

На горячую линию с вопросами по поводу коронавируса можно звонить круглосуточно

По вопросам коронавирусной инфекции можно обратиться на горячую линию 37-95-32 или номер 112, который будет работать круглосуточно. 

По вопросам профилактики коронавируса можно обращаться по телефонам 8 (3012) 41 24 44, 33 27 50 (с 8:30 до 17:30).

Как сообщают в пресс-службе правительства РБ, на «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 558 звонков по вопросам, связанным с  новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) . 

Вопросы по профилактике и способам заражения также принимает Роспотребнадзор по телефонам 41-24-44 и 33-27-50 (в рабочее время), а от прибывших из-за границы и контактных 112 и 37-95-32 (круглосуточно). 

Общество
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