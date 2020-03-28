В Бурятии усилена диспетчерская служба по приему обращений от населения
На горячую линию с вопросами по поводу коронавируса можно звонить круглосуточно
По вопросам коронавирусной инфекции можно обратиться на горячую линию 37-95-32 или номер 112, который будет работать круглосуточно.
По вопросам профилактики коронавируса можно обращаться по телефонам 8 (3012) 41 24 44, 33 27 50 (с 8:30 до 17:30).
Как сообщают в пресс-службе правительства РБ, на «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 558 звонков по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) .
Вопросы по профилактике и способам заражения также принимает Роспотребнадзор по телефонам 41-24-44 и 33-27-50 (в рабочее время), а от прибывших из-за границы и контактных 112 и 37-95-32 (круглосуточно).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?