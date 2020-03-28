"Победа" временно прекращает полеты в Москву

Это связано с рекомендацией правительства РФ об ограничении поездок



Лоукостер "Победа" с 1 апреля по 31 мая 2020 года прекращает полеты по всем направлениям, в том числе Улан-Удэ-Москва-Улан-Удэ. Как сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, это связано с рекомендацией правительства РФ об ограничении поездок.



- Деньги за авиабилет мы автоматически перечислим в полном объеме на счет в вашем личном кабинете на сайте pobeda.aero, - сообщил он. - Эти средства можно будет потратить в течение 2020 года на оформление билетов на любые рейсы «Победы», которые возобновятся сразу после снятия введенных ограничений.



Впрочем, некоторые пассажиры из Бурятии могут вернуть деньги уже сегодня, однако только те, кто приобретал билеты в марте с опцией возврат билетов на сумму 499 рублей. Эту возможность авиакомпания предусмотрела в марте на фоне эпидемии коронавируса. При этом не забыв взять комиссию.



Добавим, что из Москвы в Улан-Удэ еще можно улететь в ближайшие дни, однако цена билета выросла почти в три раза - до 11 тысяч рублей.









