Во всех православных храмах Бурятии начали читать молитву против коронавируса

Но не забывают использовать и проверенные средства защиты от болезни



Эпидемия коронавируса (COVID-19) отразилась на сфере религиозных услуг в Бурятии. Священнослужители стали читать новую молитву, которая по замыслу РПЦ поможет жителям Бурятии перенести болезни с наименьшими потерями.



- Речь идет о молитве, возносимой во время вредоносного поветрия на всех службах, - сообщил "Номер один" иерей Алексей Шевцов, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Однако, как говорится, на бога надейся, но сам не плошай. Православные храмы в республике начали обработку помещений сильнодействующими дезинфицирующими веществами, выдают прихожанам маски и перчатки, а также рекомендуют прихожанам сократить дистанцию между ними. По словам священника, эпидемия внесла свои коррективы в отправление обрядов в РПЦ. Так Священный Синод Русской православной церкви недавно направил в епархию инструкции по противодействию распространению инфекции. Предписывается отказ, например, от целования креста по окончании литургии и ужесточаются санитарные правила при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Кроме того, в церквях внимательно следят за эпидемиологической обстановкой и, как отметил иерей Алексей Шевцов, в случае обострения ситуации с COVID-19 мы будем "выполнять все дополнительные санитарные требования светских властей".



- В храмах увеличен интервал обработки всех поверхностей, к которым прикасаются прихожане, причем с использованием более мощных средств дезинфекции, раздаются перчатки и маски, - сообщил представитель епархии. - Кроме того, на проповедях прихожанам разъясняется необходимость быть более внимательными к вопросам индивидуальной защиты и проявлять большую заботу к близких, особенно к пожилым людям, которые наиболее уязвимы к COVID-19.



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Эпидемия коронавируса (COVID-19) отразилась на сфере религиозных услуг в Бурятии. Священнослужители стали читать новую молитву, которая по замыслу РПЦ поможет жителям Бурятии перенести болезни с наименьшими потерями.- Речь идет о молитве, возносимой во время вредоносного поветрия на всех службах, - сообщил "Номер один" иерей Алексей Шевцов, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Улан-Удэнской и Бурятской епархии.Однако, как говорится, на бога надейся, но сам не плошай. Православные храмы в республике начали обработку помещений сильнодействующими дезинфицирующими веществами, выдают прихожанам маски и перчатки, а также рекомендуют прихожанам сократить дистанцию между ними. По словам священника, эпидемия внесла свои коррективы в отправление обрядов в РПЦ. Так Священный Синод Русской православной церкви недавно направил в епархию инструкции по противодействию распространению инфекции. Предписывается отказ, например, от целования креста по окончании литургии и ужесточаются санитарные правила при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Кроме того, в церквях внимательно следят за эпидемиологической обстановкой и, как отметил иерей Алексей Шевцов, в случае обострения ситуации с COVID-19 мы будем "выполнять все дополнительные санитарные требования светских властей".- В храмах увеличен интервал обработки всех поверхностей, к которым прикасаются прихожане, причем с использованием более мощных средств дезинфекции, раздаются перчатки и маски, - сообщил представитель епархии. - Кроме того, на проповедях прихожанам разъясняется необходимость быть более внимательными к вопросам индивидуальной защиты и проявлять большую заботу к близких, особенно к пожилым людям, которые наиболее уязвимы к COVID-19.Фото: pixabay.com