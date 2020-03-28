В Улан-Удэ все предприятия общественного питания закрылись до 6 апреля

Мэрия призывает горожан находиться дома



В Улан-Удэ, начиная с завтрашнего дня, закрыты все предприятия общественного питания - кафе, столовые, рестораны. Они не будут работать до 6 апреля. Это одна из мер профилактики коронавируса и защиты от распространения болезни.



Администрация города Улан-Удэ обращается к горожанам с просьбой оставаться дома:



«Уважаемые горожане! В Целях профилактики коронавируса в Улан-Удэ с 29 марта по 5 апреля закрыты для посещения рестораны, кафе, иные предприятия общественного питания. Вы можете заказать доставку еды на дом. Убедительно просим вас оставаться дома! Соблюдать все меры профилактики коронавируса. Берегите себя и своих близких!»



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