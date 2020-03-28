В Улан-Удэ все предприятия общественного питания закрылись до 6 апреля
Мэрия призывает горожан находиться дома
В Улан-Удэ, начиная с завтрашнего дня, закрыты все предприятия общественного питания - кафе, столовые, рестораны. Они не будут работать до 6 апреля. Это одна из мер профилактики коронавируса и защиты от распространения болезни.
Администрация города Улан-Удэ обращается к горожанам с просьбой оставаться дома:
«Уважаемые горожане! В Целях профилактики коронавируса в Улан-Удэ с 29 марта по 5 апреля закрыты для посещения рестораны, кафе, иные предприятия общественного питания. Вы можете заказать доставку еды на дом. Убедительно просим вас оставаться дома! Соблюдать все меры профилактики коронавируса. Берегите себя и своих близких!»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?